食品業拖欠工資 聖縣擴大追討範圍 捍衛勞工權益

縣議員李洲曉在記者會上發言。（記者陳爍嘉╱攝影）

聖他克拉拉縣即將擴大旨在為食品業員工收回拖欠工資的執法，實施範圍新增的執法區域包括密爾比達和聖荷西 市。

在接下來的幾個月裡，縣府將開始聯繫被加州勞工 委員會 （California Labor Commissioner’s Office）認為拖欠了員工工資的企業主，要求他們在食品行業許可證被吊銷之前，歸還拖欠的工資。相關措施也可能包括制定還款計畫。

聖縣勞工標準執行辦公室 （Office of Labor Standards Enforcement ， OLSE） 與環境衛生局 （Department of Environmental Health ， DEH） 合作，設立了這個針對食品業者的工資盜竊執法計畫，以處理針對勞工的非法行為。該計畫最近擴大推行範圍，意味著縣府現在可以加強對65%以上食品業企業主的執法力度。這個計畫以教育宣導為先，按律懲戒，要求企業遵守法規，以確保僱員能夠獲得全額報酬。

此計畫於2019年在桑尼維爾、山景城和聖荷西中央的兩個郵區（95112 和 95113）開始實施，規範2200多名零售食品許可證持有業者。在2019年12月至2020年3月期間，此計畫介入了8家短付或積欠工資的業者案件，補齊工資總數超過五萬元，最後這幾家業者也都100%符合法規。這個計畫在擴大實施範圍後，受到計畫管控的企業主總數將超過5900名。

聖縣議員查維茲 （Cindy Chavez）表示，聖縣是加州第一個設立勞工標準執行辦公室的縣。在許多城市，工資盜竊都是真實存在的嚴重社會問題。

她說：「把企業經營好，需要企業主能夠尊重客戶和員工，讓他們都有尊嚴，而不應該佔員工的便宜。工資盜竊對移民、婦女和低薪工人的衝擊尤其嚴重。 我們有責任讓勞工和企業主了解他們的權利和責任，依靠法律規範和保護他們」。

縣議員李洲曉 （Otto Lee） 表示：「員工在工作後，必須得到應有的薪酬。勞工標準執行辦公室將打擊違反勞動法的企業，確保社區擁有公平，健康的勞動環境。如果企業逃避義務，希望勞工知道有人可以站在背後支持他們維權，並對企業主採取強制的糾正措施。」

聖縣勞工標準執行辦公室項目經理陳彩紅 （Jessie Yu） 表示，「現在宣布這個消息，是為了讓收到這類裁決的企業有機會在 10 月開始執行判決之前解決問題。 對於那些需要解決現有勞工裁決問題的企業，與縣府合作是可行選擇。」

有關違反勞工法規或合規的相關問題或資訊，員工和企業都可以發電郵給勞工標準執行辦公室：[email protected]，或撥打免費的法律諮詢熱線：1-866-870-7725。該辦公室可以提供中文的諮詢服務。