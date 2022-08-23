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乾旱嚴重…南灣土地休耕 農場主賣動物

記者陳爍嘉／聖荷西報導
加州乾旱情況評級。（圖片取自美國乾旱監控網）
加州乾旱情況評級。（圖片取自美國乾旱監控網）

根據美國乾旱監控（U.S. Drought Monitor）提供的數據，美國的中西部十分缺水，乾旱情況在加州德州最為嚴重。根據加州一份政府報告，如果我們不採取行動，到2040年，極端天氣可能會使加州的供水減少多達 10%。

聖他克拉拉縣農業部專員德瓦尼（Joe Deviney）表示，縣內受乾旱災害影響最為嚴重的產業為牛和作物。

灣區所在的地區，乾旱程度被評為「嚴重乾旱」。在這樣的條件下，牧場通常無法正常工作，火災季節較長，且火勢較為凶猛；森林受到威脅，野生動物更容易生病，植物會改變生殖方式（reproductive mechanisms）。

德瓦尼說，2020年的火災和持續的乾旱導致聖縣不得不減少畜群規模。由於水和飼料不足，而乾草作為補充飼料又過於昂貴，許多牧場主被迫將動物賣掉。另外，附近山谷的大部分土地因乾旱而不得不休耕。

幸運的是，聖縣的大田作物種植地設施非常現代化，農民利用先進的滴灌系統，將水直接輸送到作物的根系，這使他們能夠像往常一樣繼續耕作，培植作物，並獲得合理的收入。

不過，在生產生菜的前期，農民還需要使用傳統的噴灑裝置幫助小生菜生長。目前聖縣的乾旱程度還不是最嚴重的，所以農民們還能夠繼續這樣消耗水資源，甚至能夠繼續種植更精緻的生菜作物。農民們會盡最大努力減少水的浪費。

加州大部分地區的乾旱程度被評為「嚴重乾旱」（D2-Severe Drought），中北部和部分南部地區的乾旱程度被評為「極端乾旱」（D3-Extreme Drought），而加州中部部分地區的乾旱情況最為嚴重，已經達到了「異常乾旱」（D4-Exceptional Drought）的評級標準。

在「異常乾旱」級別地區會出現許多不容忽視的現象，比如田地休耕、蔬菜產量低、蜂蜜收成小、火災數量增多且燒毀面積更廣泛，魚類死亡或遷移、發生松甲蟲侵染、森林死亡、濕地乾涸等。

加州 德州 灣區

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