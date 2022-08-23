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桑尼維爾40年懸案嫌犯 從夏威夷回南灣受審

編譯組／聖荷西22日電
桑尼維爾40年懸案嫌犯拉米雷茲從夏威夷被引渡回灣區受審。（桑尼維爾警方提供）
桑尼維爾40年懸案嫌犯拉米雷茲從夏威夷被引渡回灣區受審。（桑尼維爾警方提供）

當局最近將一名男子與1982年殺害凱倫．史提特 （Karen Stitt）的懸案連結起來，這名15歲的巴洛阿圖女孩在桑尼維爾的一個公車站被綁架，之後被強暴並殘暴地被捅死。該男子本月早些時候在夏威夷被捕，上周末被引渡到南灣。

現年75歲的拉米雷茲（Gary Gene Ramirez）在聖他克拉拉縣被指控謀殺了史提特，她的裸體被自己的衣服捆綁著，於1982年9月3日在桑尼維爾前Woolworth商店附近的灌木叢中被發現。她最後一次被人看見是在前一天晚上，在附近的一個公共汽車站，當時她和她的男朋友剛在Golfland共渡了一個晚上。

當局說，拉米雷茲周六（8月20日）被桑尼維爾公共安全部的偵探從茂宜島（Maui）護送到聖荷西，並關進了縣立主監獄，目前沒有被保釋。

他原定於周一（8月22日）接受傳訊，但由於醫療原因，法官Hector Ramon將提審日期重定在8月29日，並維持拉米雷斯的無保釋狀態。

8月1日對拉米雷茲提出的謀殺指控還帶有兩項加強指控，稱謀殺發生在強暴及綁架期間。如果所有指控罪名成立，拉米雷斯將面臨終身監禁，不得假釋。

在拉米雷茲一案中，桑尼維爾警探哈奇森（Matthew Hutchison）與一位家譜學家合作，搜索了人們用來上傳DNA資料的公共數據庫。透過分析史提特被發現的地方旁邊牆上的血迹、她外套上的DNA，以及強暴案中的精液，家譜學家將潛在的嫌疑人範圍縮小到拉米雷茲和他的三個兄弟。

從那以後，哈奇森開始特別懷疑拉米雷茲，並利用社群媒體追蹤他的女兒，收集了她的DNA樣本。調查最終導致他於8月2日在茂宜島被捕；警方隨後從他的唾液樣本收集到他的DNA，發現與1982年犯罪現場的證據相匹配。

拉米雷茲是弗雷斯諾人，沒有犯罪記錄。在他被捕後，他79歲的兄弟盧迪稱警察 「抓錯人了」。盧迪說，拉米雷茲大約30年前應他的邀請搬到茂宜島。在此之前，拉米雷茲曾在空軍服役。大約在史提特被殺這段時間， 拉米雷茲在弗雷斯諾與他們的母親臨時居住。拉米雷茲結過兩次婚，做過一些零工，包括做滅蟲員，幾年前因臀部受傷而殘疾退休。

DNA 社群媒體 警察

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