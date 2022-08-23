專家：恢復森林、保護海狸 用大自然力量抗旱

水資源政策專家，史丹福大學學者、加州前高級水務官員馬庫斯。（圖片取自史丹福大學官網）

今年夏天，西部的水庫水位在嚴重的乾旱中觸底，從丹佛（Denver）到洛杉磯 的供水受到威脅，並威脅到其間數百萬英畝的農田。

水資源政策專家，史丹福大學 學者、加州 前高級水務官員馬庫斯（Felicia Marcus）近日在史丹福大學討論了利用大自然的力量應對水和氣候危機的可行性。她說，基於自然的解決方案可以為人類和生態系統實現多重利益，幫助人們應對氣候變化。

馬庫斯最近對科羅拉多河流域各州的基於自然的水資源解決方案進行了研究，例如恢復海狸棲息地以增加供水、降低森林火災的嚴重性，做好碳隔離。這項未經同行評審的研究結果已發布在史丹福大學西部水計畫（Water in the West Program）上。

馬庫斯表示，透過戰略性地恢復森林，保護能夠吸收更多碳的大樹，預防下游水庫和水域積聚泥漿和毒素。

馬庫斯建議政府透過創造自然防火帶和增加生物多樣性的方式恢復草地。草地減緩了水的流動，這導致了更好的供水時間和更多的含水層補給。沉積物被阻擋，而不是向下游流動，從而保留蓄水空間並延長水庫的使用壽命。

另外，馬庫斯還希望制定更科學的森林管理制度，保護人們的生命和財產安全，同時防止火災釋放的大量碳。戰略性地清除灌木叢可以使更多的水留在土壤中或流下流域，並有助於防止來自過度生長的森林的不自然巨大火災。

馬庫斯認為海狸這種動物也能成為我們應對危機的幫手。海狸為了在水下創造安全的避風港而建造水壩，是大自然的小工程師。海狸建造的水壩也會減緩和擴散水流，使草地、沼澤和濕地能夠自然形成，並作為天然防火帶。潮濕的沼澤地也可以很好地隔離碳，並且能將水中的雜質和沈積物沉澱出來，從而產生更乾淨的水。因為沼澤水流緩慢，水也有時間滲透和補充含水層。

洛杉磯每年投入3億元將水從防洪渠道轉移到綠地。當水滲入地下時，它會補充地下水位。流出的水在流向海洋之前經過土壤和植物時會被淨化。他們的做法讓當地的水資源得以被更有彈性地使用，並為城市帶來更清潔的海灘。馬庫斯對此做法表示肯定。