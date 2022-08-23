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澆1次草坪能沖240次馬桶 加州呼籲節水

記者丁曙／綜合報導
澆一次草坪用水可以沖240次馬桶，暫停戶外植物澆水。（記者丁曙／攝影）
澆一次草坪用水可以沖240次馬桶，暫停戶外植物澆水。（記者丁曙／攝影）

加州連續三年乾旱並面臨第四年極度乾旱的狀態，尤其當下高溫乾燥的夏季，全州各地節約用水迫在眉睫。加州節水項目（Save Our Water）提出當下乾旱的五大常見問題，加大推廣節水意識力度，鼓勵加州人節約用水，例如，澆一次草坪用水就能沖240次馬桶，因此減少戶外用水，保護有限的水資源。

加州節水項目發言人錢尼（Maurice Chaney）說，儘管最近幾年，透過普及節約和科學用水教育，加州已經在減少水資源浪費方面取得進步，但仍須加強節水力度。每個人可以採取的第一步措施就是及時了解相關訊息，「每個加州人都及時了解情況、推廣節水意識，並採用一些有效方法來限制室內外的水資源浪費，非常重要。」

什麼是乾旱？錢尼說，乾旱是因長期降雨量又少又小，造成水資源短缺引發，而且隨著氣候變化導致的炎熱年份頻率增加，炎熱與少雨雙管齊下，導致更長時間和更頻繁出現乾旱。

洛杉磯市的觀賞性水池噴泉早已停水關閉。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯市的觀賞性水池噴泉早已停水關閉。（記者丁曙／攝影）

2022年是連續第三個乾旱年，年初的頭三個月是最近100年最旱的幾個月。隨著加州氣候變得更炎熱與乾燥，加州正準備迎來預期中的第四個旱年。為了應對嚴峻狀況，加州政府鼓勵所有居民加大節約用水力度，並與當地水資源管理機構攜手，在其社區內推廣各種節水方法。

第三個問題是州政府都採取了那些節水措施？錢尼回答，州政府與全加州的地方水資源管理機構合作，及時調整節水方法，妥善處理各個地區的乾旱問題。最近，加州水資源管理委員會採用強制措施來對抗嚴峻的乾旱情況，其中包括：要求城市供水系統採取限制措施，把每戶供水量降低10%到20%；禁止商業、工業及產業單位灌溉裝飾性草地，或無實用功能的草坪。居民可了解所在地區的具體節水規定，及申請減少用水的資金補助訊息。

普通居民如何為盡己所能抗旱出力？錢尼說，每個加州人都可以為抗旱做出貢獻。通過小小的改變，比如縮短洗澡時間、裝滿衣服或碗盤後再使用洗衣機或洗碗機、在刷牙或剃鬍間隙關閉水龍頭，每戶每天就可以節省幾百加侖水。其他措施包括，購置節水型生活用具，比如水龍頭、馬桶、洗碗機、洗衣機、灑水噴頭及淋浴頭等，從現在開始就能節約使用加州的水資源。

室外有哪些減少水資源浪費的好方法呢？錢尼說，加州有很多水都是在室外被浪費。滲漏的灑水噴頭可以浪費掉滿滿兩浴缸水，澆一次草坪用水可以沖240次馬桶。透過經常檢查並修理滲漏，用加州本地的耐旱植物來替代草坪、裝滴灌系統及使用智能灌溉控制器來幫助減少浪費，加州人節約用水大有可為。加州民眾可以獲取更多的抗旱省水資訊，請訪問saveourwater.com。

加州多個主要水源的湖泊水庫已乾涸見底。（Save Our Water）
加州多個主要水源的湖泊水庫已乾涸見底。（Save Our Water）

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