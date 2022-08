太浩湖失蹤少女 2周後遺體尋獲

搜救人員在水庫找到失蹤兩周的16歲少女羅德尼遺體。(美聯社)

當局22日表示,北加州 一個水庫發現一具屍體,相信是失蹤的16歲楚魯克(Truckee)居民羅德尼(Kiely Rodni)的遺體;羅德尼兩周前在塞拉內華達山脈(Sierra Nevada)一個露營區參加完一個大型派對後失蹤。

內華達縣警局局長文善南(Shannan Moon,音譯)舉行記者會表示,屍體的身分還未獲得證實,但「相信是我們在尋找的失蹤者」。警方表示,屍體是在羅德尼被淹沒在水中的汽車 內被找到的,但沒有說明汽車是如何落入水中。

羅德尼的家人22日發表聲明感謝搜救人員的協助。聲明說:「在我們接受籠罩著死亡陰影的悲傷時,旭日陽光也同時在照耀著我們,提醒我們不要因為失去哀傷,而是要頌揚姬莉(Kiely)的精神,以及我們因為認識她而獲得的禮物。即使姬莉不可能再回來,她將長存於我們的心中。」

由志願者組成的搜救團體Adventures with Purpose表示,他們21日在普拉瑟水庫(Prosser Reservoir)離岸55呎、水深14呎處發現了羅德尼的汽車,並在汽車中發現了屍體。礙於限制,Adventures with Purpose 22日在臉書直播中只能簡單說明搜索過程。Adventures with Purpose總部位於俄勒岡州,他們的潛水小組已經使用聲納和搜救技術,解決了20多起失蹤人口案件。

Adventures with Purpose成員畢夏普 (Doug Bishop)表示,他們21日上午10時40分將兩艘聲納船放進水庫水中,11時15分偵測到一個物體,確認是一輛汽車。

畢夏普說:「在我們確定這是姬莉的汽車後,我們立即通知她的家人和執法部門,她的父親和祖父幾分鐘內就趕到現場。」

內華達縣警官布朗(Sam Brown)表示,他們現在需要了解,在警方專案小組同時在當地搜索的情況下,Adventures with Purpose的潛水員是如何發現羅德尼的屍體。布朗指出,自8月6日以來,普拉瑟水庫的水位已下降了約4呎。

對於羅德尼是否是意外開車掉入湖中,還是是犯罪受害者,布朗沒有提出任何說法。警方定於23日進行屍檢。

警方表示,羅德尼最後一次被人看見是在8月6日,她前往普拉瑟家庭露營區(Prosser Family Campground)參加一個數百人的派對。