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太浩湖失蹤少女 2周後遺體尋獲

編譯組／美聯社22日電
搜救人員在水庫找到失蹤兩周的16歲少女羅德尼遺體。（美聯社）
搜救人員在水庫找到失蹤兩周的16歲少女羅德尼遺體。（美聯社）

當局22日表示，北加州一個水庫發現一具屍體，相信是失蹤的16歲楚魯克（Truckee）居民羅德尼（Kiely Rodni）的遺體；羅德尼兩周前在塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）一個露營區參加完一個大型派對後失蹤。

內華達縣警局局長文善南（Shannan Moon，音譯）舉行記者會表示，屍體的身分還未獲得證實，但「相信是我們在尋找的失蹤者」。警方表示，屍體是在羅德尼被淹沒在水中的汽車內被找到的，但沒有說明汽車是如何落入水中。

羅德尼的家人22日發表聲明感謝搜救人員的協助。聲明說：「在我們接受籠罩著死亡陰影的悲傷時，旭日陽光也同時在照耀著我們，提醒我們不要因為失去哀傷，而是要頌揚姬莉（Kiely）的精神，以及我們因為認識她而獲得的禮物。即使姬莉不可能再回來，她將長存於我們的心中。」

由志願者組成的搜救團體Adventures with Purpose表示，他們21日在普拉瑟水庫（Prosser Reservoir）離岸55呎、水深14呎處發現了羅德尼的汽車，並在汽車中發現了屍體。礙於限制，Adventures with Purpose 22日在臉書直播中只能簡單說明搜索過程。Adventures with Purpose總部位於俄勒岡州，他們的潛水小組已經使用聲納和搜救技術，解決了20多起失蹤人口案件。

Adventures with Purpose成員畢夏普（Doug Bishop）表示，他們21日上午10時40分將兩艘聲納船放進水庫水中，11時15分偵測到一個物體，確認是一輛汽車。

畢夏普說：「在我們確定這是姬莉的汽車後，我們立即通知她的家人和執法部門，她的父親和祖父幾分鐘內就趕到現場。」

內華達縣警官布朗（Sam Brown）表示，他們現在需要了解，在警方專案小組同時在當地搜索的情況下，Adventures with Purpose的潛水員是如何發現羅德尼的屍體。布朗指出，自8月6日以來，普拉瑟水庫的水位已下降了約4呎。

對於羅德尼是否是意外開車掉入湖中，還是是犯罪受害者，布朗沒有提出任何說法。警方定於23日進行屍檢。

警方表示，羅德尼最後一次被人看見是在8月6日，她前往普拉瑟家庭露營區（Prosser Family Campground）參加一個數百人的派對。

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