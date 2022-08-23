灣區房市冷卻價量俱跌 與去年夏天形成強烈對比

房地產分析報告顯示，整個灣區房市都出現降溫趨勢。(Getty Images)

根據房地產經紀商「Compass」最新報告顯示，灣區 房市開始冷卻，房屋銷售量下降、價格也在大幅下降當中；此景與去年夏天令人難以置信的火紅房地產熱潮，形成強烈對比，去年榮景是由於低利率以及疫情推動買家對更多空間的渴望，但是自2021年7月以來，貸款利率幾乎上升兩倍。

整體來看，房屋銷售量比去年減少38%。於此同時，報告指出，今年夏天房屋升值率大幅下降，以高於要價售出的房屋比例也顯著減少，有57%房屋最終售出價格高出要價，低於4月份的73%。

首席市場分析師卡萊爾（Patrick Carlisle）表示，目前判斷是否處於市場導正期，尚為時過早，特別因為夏天通常是灣區房市銷售較緩慢的季節。他指出，秋季房市一般情況是會隨著新房源湧現而回暖，9月通常是舊金山 一年中推出最多新房源數量的月份。

他認為，觀察今年房市情況以及買家反應，將可說明整個房市趨勢，即使上市的新房源數量沒有增加，房屋上市活動情況也相當活躍。供應增加是來自於需求減少，目前看來，部分賣家似乎正在等待中，觀看情況如何發展。

Compass最新房市報告在「加州房地產經紀人協會」（California Association of Realtors）公布住房負擔能力指數報告之後發布，描述被認為是難以負擔的灣區房市現況。在舊金山，2021年第二季度至2022年第二季度購買中等價位房屋所需最低收入 ，自35萬400元升至45萬800元；聖馬刁情況更嚴重，符合購房可負擔能力的最低收入自39萬400元升至51萬2000元。

根據Compass報告，舊金山房價於今年4月至7月之間下跌近20%。價格於2022年4月創下歷史最高中位價格略高於200萬元，但在5月開始下跌，房市因為貸款利率上升與股市下跌而發生改變。7月份舊金山房價中位價格已降至略低於170萬元，比2021年7月下跌近10%。公寓價格也於4月達到頂峰、銷售中位價格甚至高過疫情前的高點、達到近140萬元，但在7月份，公寓銷售中位數下跌14%以上至120萬元。

卡萊爾表示，整個灣區房市都出現降溫趨勢。他指出，房屋需求、供應、競價、降價與房屋升值率，都出現「戲劇系變化」（Dramatic changes），顯示市場正在疲軟，儘管許多房屋持續快速出售並高於要價。