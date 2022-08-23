金山東華醫院可接種猴痘疫苗 每周供應20支 高危人群優先

舊金山東華醫院可接種猴痘疫苗，但優先服務高危人群。（東華醫院供圖）

自今日（23日）起，舊金山 東華醫院可接種猴痘疫苗 。每周有20支疫苗供應，有需要的社區民眾攜帶醫保卡，無需預約；但會優先服務高危人群，如性少數群體、性工作者與HIV病毒攜帶者。猴痘疫苗全年齡段（從1歲到100歲）均可注射。

據東華醫院門診部主任吳佳咪介紹，目前仍處於猴痘疫苗供應緊張狀態，整個舊金山只有幾個主要醫療中心可提供疫苗注射。東華醫院本周起會得到來自舊金山衛生局每周20支的供應，以更好服務華裔社區。吳佳咪特別強調，因為疫苗供應緊缺，目前注射有嚴格的條件要求，真正有需要的人要盡早來注射，一定要重視病毒在社區內的傳播。

對於猴痘病毒的傳播途徑，吳佳咪表示，猴痘病毒與新冠病毒是完全不同。新冠是呼吸道傳染疾病，在同一個房間就有傳染的可能性；猴痘是通過接觸傳播的，除性傳播、體液傳播外，如觸碰到患者猴痘的病發部位，沒有戴手套，沒有保護情況下，也可能引起傳播。

吳佳咪還說，不同於新冠疫苗，有疫苗來就可馬上打。社區內有很多人不符合猴痘高危人群標準，不符合接種猴痘疫苗資格，即使針對符合資格的群體，東華醫院也響應舊金山公衛局擬定的優先原則，先為有需求的群體接種第一劑，第二劑等猴痘疫苗供應充足之後，再另行通知。

東華醫院猴痘疫苗接種者需符合以下條件：

在過去14天內，有超過一名性伴侶的男同性戀、雙性戀和其他與男性發生性關係的男性或跨性別者；任何性取向或性別認同的性工作者；過去14天內與疑似或確診猴痘患者有過密切接觸的人；過去14天內在發現疑似或確診猴痘病例的場所活動，或社會團體內與他人有過密切接觸的人，包括在過去14天內從場所或事件收到潛在暴露通知的人；定期進行猴痘病毒檢測的實驗室工作人員；有高風險職業暴露的臨床醫生（例如，檢查猴痘病變或在未使用推薦的個人防護設備的情況下收集猴痘標本）。

接種時間：周一至周五，上午9時至下午12時；下午2時至4時；需攜帶保險卡。

東華醫院提示：如果認為自己感染猴痘，請盡快聯繫醫療保健提供者，並避免與他人密切接觸。欲了解更多信息，請訪問www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html。