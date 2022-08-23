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州長否決毒品注射站法案 華裔社區讚 稱打擊販毒吸毒才是根本

記者李怡／舊金山報導
州參議員威善高（中）和屋崙市長薛麗比（右）等一眾政府官員，本月8日召開記者會，促請州長紐森簽署57號法案。（記者李怡／攝影）
州參議員威善高（中）和屋崙市長薛麗比（右）等一眾政府官員，本月8日召開記者會，促請州長紐森簽署57號法案。（記者李怡／攝影）

加州州長紐森22日否決了SB57號法案，該法案允許加州毒品安全注射中心合法化，以解決毒品注射過量致死的危機。該法案是一項試驗計畫，計畫首先在舊金山、屋崙和洛杉磯推出，試行至2028年1月1日。特別關注此一議題的華裔社區民眾，多讚許紐森拒簽法案，認為此舉阻止又一次搬離加州潮的發生。

SB57號法案是由州參議員威善高（Scott Wiener）撰寫，稍早在州參議會通過。本月8日上午，包括州眾議員楊馳馬（Matt Haney）、市議員麥德誠、屋崙市長薛麗比在內的一眾政府官員，曾在舊金山田德隆區召開記者會，促請州長紐森簽署，以挽救更多人的性命。

住在日落區的王姓華裔居民表示，紐森做的決定很對；「如果簽署了此法案，讓舊金山毒品注射中心合法化，那就是等於默許注射毒品和其他吸毒活動，那未來我不知道該如何教育我的孩子，如果那樣我就只能搬離舊金山、搬離加州，我想他的拒簽阻止了又一次搬離加州潮的發生。」

華裔社區活動人士林先生表示，目前舊金山的治安這麼差，與吸毒導致的精神患者增加有很大的關係。解決毒品過量致死的問題，應該從根本上解決問題，比如打擊吸毒販毒，取締毒品交易，而不是再用這樣縱容的方式開放毒品注射中心，讓毒品注射中心合法化，對舊金山整體社會治安及青少年教育都是不好的。

住在華埠的戴女士表示，這一法案的提出她就表示震驚，當政人員偏離民眾當初選出他們的初衷。她表示，目前加州政策的制定，看起來並不是要把民眾帶往更好的方向，這很讓人痛心。她表示，加州之前不是這樣的，自由也是需要約束的，如自由沒有底線過了頭，就是一場災難。戴女士補充說，對於紐森未簽署此法案表示贊同，說明州長還清醒。

SB57號法案的發起人威善高針對紐森拒簽此項法案，在周一發表一份聲明，稱被否決是一個悲劇，對於加州也是一個巨大的損失。目前在舊金山每天有兩人死於毒品注射過量；他表示，毒品安全注射中心可以挽救生命，並引導癮君子開始戒毒。發起這項立法每年都被推遲，更多的人會死於毒品過量，這是很讓人悲傷的一天。

威善高表示，儘管紐森否決SB57號法案，但他誓言要繼續推進開展這項運動，阻止毒品過量死亡的發生。

毒品 加州 紐森

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