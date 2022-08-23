毒品注射站法案 加州州長紐森否決 「恐出現反效果」

加州州長紐森22日否決加州設立安全毒品注射站的法案。（美聯社）

加州州長紐森 （Gavin Newsom）22日否決允許在舊金山 、屋崙和洛杉磯設立安全毒品 注射站的法案，這對長期對抗毒品危機的這些城市而言是一大打擊，對多年來推動設立注射站、以防止民眾吸毒過量致死的許多地方官員和支持者來說，更是一大挫敗。不但聯邦法律禁止設立，加州法律也不提供保護給這些由非牟利組織或醫療單位負責管理的注射站。

不過，在紐森否決法案後，舊金山市府律師邱信福（David Chiu）發表聲明表示，他會支持一非牟利組織立即設立一注射站；他說：「為了拯救生命，我完全支持這個非牟利組織採用紐約防範吸毒過量計畫的模式，繼續推進這項工作。」

紐約一個非牟利組織自去年11月以來，已開放兩個未經批准的注射站，並未受到法律的影響。這些注射站已經有數千人使用過，而且逆轉400次用藥過量的狀況。

紐森在否決書上表示，長久以來，他一直支持任何可以減少傷害的進步政策，但他擔心這項法案允許設立無限量的注射站，可能會產生「意想不到的後果」；但他未說明這些後果是什麼。

紐森說：「注射站或許可以幫助改善都會區民眾的安全和健康，但如果計畫不夠完善，可能會出現反效果，我們不能對這些可能在舊金山、屋崙、洛杉磯產生的意想不到的後果掉以輕心；讓這些地區的吸毒問題惡化，不是我們能夠承擔的風險。」

紐森表示，他已經指示衛生與福利廳（Health and Human Services）廳長召集地方官員討論設立注射站的最低標準和最佳作法，然後重新提交一項包括選址、營運和財政可持續性的「限制性實驗計畫」交州議會審議。

前加州州長布朗（Jerry Brown）2018年也曾否決過一項類似的法案，正準備競選州長的紐森當時曾表示，他對實驗計畫持開放態度。紐森此次否決法案，可能會受到舊金山官員嚴厲的批評。

毒品注射站法案是來自舊金山的州參議員威善高（Scott Wiener）和州眾議員楊馳馬（Matt Haney）共同提出。他們認為，注射站可以減少吸毒過量死亡的人數。

威善高22日發出聲明說：「這項立法近年一直遭到挫折而被延後，但人們卻不斷因吸毒過量而死去，舊金山平均每日有兩人因為吸毒過量死亡。」

威善高指出，世界各地已經對毒品注射站進行30多年的同行審議研究，從未在站內發生過量死亡的案例。因此，他認為，加州不需要額外的研究或團體小組，來確定注射站的有效性。

自2020年初以來，舊金山已有1600多人死於藥物過量。

不過，反對注射站的人表示，注射站會助長非法吸毒，對提供治療、打擊毒販、減少毒品供應的幫助不大。