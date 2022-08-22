柏克萊人民公園驚見仇恨犯罪 3人用鐵鏟攻擊變性者

柏克萊加大分校警方證實，人民公園建築工地發生一起仇恨犯罪，三人用鏟子攻擊變性人，導致對方受傷。警方已逮捕一人，還在搜查另兩人。圖為警方巡邏。（記者劉先進／攝影）

爭議頗大的柏克萊人民公園近來麻煩事不少。柏克萊加大 分校警方21日證實，公園建築工地發生一起仇恨犯罪 ，三人用鏟子攻擊變性人，導致對方受傷。警方已逮捕一人，還在搜查另外兩人，受害者被送醫救治。

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柏克萊加大警方發布的推特，用簡略文字描述了事件經過。21日上午7時41分，在柏克萊的Haste街2500號街區的建築工地，發生一起縱火事件。7時42分，該工地發生一起用棒球棒打人的嚴重襲擊事件。這兩則訊息並未明確說明事發地就是人民公園施工地。

但接著，警方又發布資訊更新說，7時45分，在人民公園施工地發生仇恨犯罪，這是一起嚴重襲擊事件。共有三名嫌疑人用鏟子襲擊受害者，並用腳踢了受害者，造成傷害。受害者被送往一家地區醫院接受治療，但警方沒有提供任何有關其狀況的資訊。其中一名嫌疑人因襲擊事件被逮捕，但另外兩名嫌疑人仍未歸案。當局沒有提供任何關於在逃嫌疑人描述。

警方表示，根據周日上午調查期間瞭解到的資訊，這起嚴重的襲擊事件被認為是由反變性人的偏見引發的，將作為仇恨犯罪進行調查。

柏克萊人民公園糾紛不斷。目前有人在安營扎寨。柏克萊加大表示，現有的條件不值得使用必要的武力清理現場。（記者劉先進╱攝影）

學校：不值得武力清場

人民公園是灣區最具傳奇色彩的地塊之一，也是20世紀60年代大規模反主流文化抗議活動的場所。最近因為要動工建設學生宿舍大樓和遊民住房，引發糾紛。學校考慮到學生宿舍短缺，決定在人民公園投資3.12億，建設1000多個低於市場租金 的學生床位和部分遊民住房。並強調，學生繳納租金產生的收入將被用於資助該建築的運營和維護。任何私人實體都不會從住房的運營中獲利。但反對者認為這是歷史遺跡，不能施工。反對者3日與警方衝突，導致施工暫停。最近還有人在工地安營紮寨。

柏加大校長克里斯特（Carol Christ）在學校官網說，不幸的是，在抗議者衝破圍欄並強行進入工地後，學校被迫疏散工人。一些抗議者的暴力和破壞行為，造成超過150萬元的損失。「鑑於我們把安全和避免衝突放在首位，所以撤回了執法人員。」

克里斯特表示，雖然訴訟當事人阻止人民公園建設計畫失敗，但上訴法院在5日實施禁令，要求暫停學生宿舍的建設。禁令將進一步拖延建設並增加大量成本，但法院已下令加快進程，並可能在10月作出裁決。「我們對學校的法律地位非常有信心，並繼續堅定地致力於計畫。校方正在評估，如果法院的裁決有利，何時重新施工。」

克里斯特說，最近幾天，有報導稱工地上發生了暴力事件。有人違反法律，擅自闖入。鑑於因於法院的命令，施工不能進行，我們認為現有的條件不值得使用必要的武力清理現場。然而，我們已加強了對周邊地區的公共安全巡邏，並建議避開施工區域及其周邊地區。校方希望開始進行有限的清理工作，清除倒下的樹木和危險物品，恢復損壞的設備。

「我們只有在確定工人安全的情況下，才會開始清理。出於謹慎的考慮，在柏克萊消防部門的協調下，已啟動火災觀察。」