史丹福研究：患者安全報告系統 或有性別、族裔偏見

史丹福醫學系臨床助理教授伯頓。(史丹福官網)

史丹福醫學 院的研究表明，患者安全報告系統（patient safety reporting systems） 中可能存在偏見，這可能會對女性醫師和少數族裔醫師的職業發展造成負面影響。

患者安全報告系統是美國國家航空航天局（NASA）開發的一項計畫，旨在通過自願、保密的報告系統發現和了解與患者安全相關的問題。患者安全報告系統希望，在醫療機構工作的每個人能夠自願報告與患者安全相關的任何事件或疑慮，以識別和降低因醫療差錯而對患者造成傷害的風險。

該研究的主要研究員、醫學系臨床助理教授伯頓（Elan Burton）表示，衛生保健系統對患者安全的研究是正確且值得鼓勵的，但這些系統中存在的隱性偏見。基於醫師或患者的主觀評論進行分析的醫療評判系統，應該以更加公平和包容的模式進行設計。

史丹福職員發展和多樣性高級副院長馬多納多。(史丹福官網)

職員發展和多樣性（the Faculty Development and Diversity）高級副院長馬多納多（Yvonne Maldonado）表示，系統在判斷男性和白人醫師造成的醫療事故嚴重程度時，批判標準比女性和少數族裔醫師寬鬆。這一發現表明，與白人或男性醫師相比，患者安全報告系統認為少數族裔和女性醫師的可接受行為門檻較低。

該研究引用了關於醫師遭受歧視 的其他文獻，指出患者在與女性、非裔或亞裔 醫師的交流中可能存在一定程度的隱性偏見。由於患者存在負面刻板印象，他們可能會對這些女性和少數族裔醫師存在更高的要求和不同的評判標準。鑑於患者安全報告存在偏見的可能性，研究人員建議重新檢查患者安全報告系統的設計。

馬爾多納多說，如果少數族裔醫師面臨過度審查，這將會對他們的晉升之路產生不可忽視的負面影響。她希望各個機構能夠採取行動，幫助社區成員消除內在偏見，創建結構化報告系統（structured reporting systems），以最大限度地減少報告系統對我們主觀評價的依賴，從根本上解決問題。