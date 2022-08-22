加州通用膳食計畫 不應以經濟地位區分學生

一名學生領取了通用膳食計畫的免費校餐。（第二豐收矽谷視頻截圖）

加州是美國第一個通過通用膳食計畫（the Universal Meals Program）的州。這個計畫要求學校為所有學生提供免費早餐和午餐。加州每年將在這個計畫上花費6.5億元資金，另外還提供了共計1.5億元的資金用於升級廚房基礎設施和對員工進行營養培訓。目前，加州正在確保這個通用膳食計畫將繼續為學生提供服務。

聖他克拉拉縣作為全美最富裕的縣之一，依然存在糧食不安全問題。這個問題對社區裡弱勢居民造成嚴重的健康威脅，這些弱勢居民包括無家可歸者和學生。根據當地食品銀行第二豐收矽谷 （Second Harvest Silicon Valley）的數據，聖縣三分之一的兒童面臨飢餓和營養不良的問題。

在通用膳食計畫實施以前，聖縣學校供餐主要由聯邦政府通過美國農業部國家學校午餐計畫負責，根據家庭收入提供免費或減價膳食。

第二豐收矽谷公司戰略與宣傳部副總裁韋瑟比（ Tracy Weatherby ）表示，新的通用計畫解決了飢餓（food insecurity）的恥辱問題，「我們不應該以『免費』、『減價』和『付費』來區分和標記學生。很多家庭正在遭遇經濟危機，卻因為感到羞恥而沒有申請這類援助，他們不想以社會弱勢群體的身分去接受援助」。

聖荷西州立大學營養學名譽教授弗里德曼（Marjorie Freedman）說，「看看現在通貨膨脹的食品成本。基本必需品要花多少錢真是太瘋狂了。如果孩子餓了，他們就無法集中注意力」。

根據東區聯合高中學區 （East Side Union High School District）負責人范德澤（Glenn Vander Zee）給出的數據，在2018-19學年，學區平均每天提供3700份早餐和5640份午餐。但在2021-22學年，這一數字躍升至4725份早餐和7640份午餐，分別增長了28%和35%。

聖他克拉拉大學兒童研究助理教授達維拉 （Omar Davila Jr. ）評價道，通用免費膳食計畫很好，但還不夠。社會的不平等以不同的方式影響著不同的群體，這些不平等除了社會經濟地位，還有性別、種族、國籍等等。教育政策需要考慮學生經歷的各個方面，以提供最有效的資源。

達維拉指出，根據加州大學 洛杉磯分校的一項研究，加州每三個無證兒童（undocumented children）中就有兩個正在經歷飢餓危機，「即使他們比較具有相同學術技能，低收入學生從大學畢業的可能性仍然較小」。