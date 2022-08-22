通膨削減法案 華人家庭有機會續獲可負擔優質醫療

總統拜登日前簽署了通膨削減法案（IRA），通過減少赤字、降低處方藥物價格、投資國內能源生產及推動清潔能源來抑制通貨膨脹。法案預計可以籌集7370億元的收入，而盈餘的3000億元將會用於削減赤字、處方藥定價改革，及延長可負擔健保法案的補助，有效至2025年。

華人 保健計畫（CCHP）行政總裁盧永聲表示，法案簽署意味著更多家庭和個人有機會繼續獲得可負擔的優質醫療資源，讓更多家庭收益。

盧永聲說：「很高興通膨削減法案獲得通過。現在，很多家庭在經濟困境中掙扎，如果失去財務援助，他們根本無法負擔沉重的醫療費用，亦會因為無法支付保費 而失去醫療保險 。」

盧永聲指出，2021年通過的「美國救援計畫法案」（ARP）為中等收入家庭提供了醫療保險財務援助，原定於2022年終止，但由於IRA法案獲得通過，現在可以延期至2025年。他說：「全國投保人數創下新高，灣區華人社區投保人數也有明顯增長。

財務援助將會把醫療保險費用控制在家庭收入的8.5%，並放款申請援助的財務資格上限，讓原先不合資格的中等收入個人及家庭（個人年收入超過51520元，家庭收入超過106000元）也獲得財務援助。對於收地低於聯邦貧困縣150%的個人和家庭，政府會提供免費的醫療計畫。

盧永聲表示，華人保健計畫的保費平均增幅只有3.3%，而加州平均增幅為6.0%，相對來說，更為可負擔。

盧永聲說：「應該做更多來幫助社區，並且我們成功做到了。在調整2023年醫保價格是，我們盡可能降低成本，同時兼顧服務質量。」