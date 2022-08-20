走向生命盡頭時什麼最重要？安寧療護醫米勒分享心得

「美華慈心關懷聯盟」17周年特別活動記者會。（Zoom截圖）

致力於提供在美華人 生命末期服務的非盈利機構「美華慈心關懷聯盟」，將於8月20日在線舉行17周年特別活動，主辦方邀請安寧緩和療護醫師、「生命末期初學者指南」作者米勒（BJ Miller） 演講，向大家講述死亡的哲學和愛：「當走向生命盡頭時，什麼是最重要的？」

米勒曾在大學時期遭遇了一場嚴重意外，雖然幸運地撿回一條命，但從此失去了自己的一隻手和雙腿。正是因為這個特殊的人生經歷，米勒對人生和死亡有了不一樣的體會和見解。他轉換了自己的大學專業，成了一名安寧關懷醫師，幫助許多面對死亡課題的病人。

米勒說，生命在任何瞬間都可能走向終結，這樣的覺察可能會使人們感到焦慮，他們會感到孤獨，甚至覺得自己在死亡面前是個「失敗者」，需要得到幫助和支持。米勒表示，自己很喜歡和將死之人相處，這些人教給他新的人生哲學。

米勒的姊姊在20年前自殺，他說，自願結束自己生命是人們一個常見的想法，如果你得了絕症，你的生命只剩六個月甚至更短的時間，那麼你有權利選擇依靠藥物結束自己的生命，這是醫療輔助自殺。但如果你沒有得絕症卻想要自殺，那可能是因為精神健康方面出了問題。米勒與許多有自殺想法的病人工作過，他通常會根據實際情況幫助自己的病人，他說，「幫助他們死亡是我們最不想做的事」。

事實上，雖然米勒喜歡幫助這些即將走到生命盡頭的人走出焦慮，但米勒自己也會為他們生命的流逝感到悲傷難過，所以在這個工作領域裡，醫療人員的自我守護（Self-care）也很重要。

米勒一直很喜歡研究中國文化，平時生活中也接觸過很多華裔 美國人，並與他們互相交流和學習關於死亡的哲學。他很高興能藉助這次合作的機會，向華人朋友講述自己對生命的感悟，希望可以幫助大家面對生命的盡頭。

美華慈心將於8月20日星期六下午4時至5:30舉辦線上教育 和籌款活動。美華慈心17周年慶的活動還包括： 徵文比賽；介紹正念的自我照顧對個人和照顧者的幫助；安心茶話屋、事前療護計畫和安寧緩和療護等講座。活動將以普通話和英語進行。

美華慈心負責人表示，「我們很高興有這麼多華人對美華慈心所提供的教育活動感興趣，更高興我們提供的教育課程能給予大家實質的幫助。 我們也呼籲大家能夠幫助美華慈心，把美華慈心的免費課程介紹給你的親朋好友，捐款贊助美華慈心的推廣活動，參加美華慈心的志工服務。 」

報名可以將自己的姓名、電話、電郵至主辦方的電郵：[email protected] ，也可以通過電話866-661-5687的留言進行報名。