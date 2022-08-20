加州購槍稅擬提高10-11% 盼改變社區槍枝暴力文化

加州民主黨眾議員吉普森(Mike Gibson)日前召開記者會，除了表達支持政府對幽靈槍的管制，也對目前州議會規畫將對槍枝購買稅提高10-11% 的法案給予肯定。(翻攝自舊金山KRON4)

6月25日由總統拜登簽署的限槍令，即「兩黨更安全社區法」(Bipartisan Safer Communities Act)法案，將從下周8月24日起生效。加州民主黨 眾議員吉普森(Mike Gibson)日前召開記者會，除了表達支持政府對幽靈槍的管制外，也對目前州議會1227號法案規畫將對槍枝購買稅提高10-11% 的法案給予肯定。與此同時，聯邦檢察官 也宣布，去年一名在自家車庫外經營「幽靈槍」的男子，將於今年12月判刑，很可能面臨最高五年的監禁和25萬美元的罰款，檢方藉此提醒加州民眾對槍枝管理的重視。

吉普森在記者會上表示，許多無辜的生命被殺傷性槍枝奪走，感謝總統的行政命令將於下周生效，規範幽靈槍無法被追蹤持有者的問題。參議員盧比奧(Susan Rubio)則表示，為了確保我們的社區安全，我們需要將這些戰爭武器清除街道和社區。參加記者會的民主黨議員麥卡錫(Kevin McCarty)回應說，就是因為加州的槍枝法，讓加州更安全。

目前州議會的1227號法案，是由馬連縣民主黨議員萊文 (Marc Levine) 起草，該法案將對手槍銷售徵收10%的稅，對長槍銷售徵收11%的稅。萊文希望，藉由這項法案改變美國社區槍枝暴力文化。如果議案通過，所產生的收入將資助暴力干預計畫 (violence intervention programs)。但由於這項法案需要加州參、眾兩會2/3的票數才能通過，所以是否能得到支持順利過關，還有待觀察。

另外，正巧趕上限槍令的行政命令，加州北區檢察官辦公室表示，去年年初逮捕的在自家車庫製造幽靈槍的38歲嫌犯帕米爾（James William Palmer），去年8月檢察官已經對他進行起訴，日前帕米爾提出認罪協商。根據帕米爾的律師表示，帕米爾沒有意識到自己的行為有多嚴重，畢竟全美的槍枝法律並不一致，所以當他面臨指控時他決定承擔責任。根據檢察官的一份聲明，帕米爾將於12月12日判刑。但是在被判刑之前，他將保持自由狀態，這個案件可能會使他入獄最多五年。但目前律師還在與檢方協商，是否能將刑期降至30個月。