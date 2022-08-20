統促會抗議裴洛西出訪台灣 21日華埠花園角集會

灣區民眾本月初到裴洛西辦公室門前抗議她出訪台灣。 （本報資料圖片）

舊金山灣區 中國統一促進會英文秘書張藍真表示，本周日（21日）上午11時將在金山華埠花園角召集灣區各界華人 華僑，發起「反對裴洛西 破壞中美友好關係」集會，這是繼本月初到聯邦眾議院議長辦公室門前抗議她出訪台灣的延續。

張藍真表示，眾院議長裴洛西不顧美國眾多有識之士的反對，不顧中國政府的強烈抗議，仍然堅持率領國會代表團訪問台灣，嚴重破壞目前已經日益嚴峻的美中關係，也嚴重損害美國國家利益。旅居美國的華僑華人表示堅決反對和強烈的憤慨。

統促會表示，美中兩國是最重要的世界大國和世界第一和第二經濟體，我們有一萬個理由促進兩國關係的健康發展，有一萬個理由不要損害對方敏感的核心利益和主權及領士完整。我們期待美國政府採取一切必要手段消除裴洛西訪問台灣造成的對美中兩國關係的破壞，希望廣大僑胞都來參加，讓社會聆聽到我們的反對聲音！

「重返和平」聯合創始人鄧孟詩說，裴洛西訪台後，進一步令原本已出現裂痕的美中關係走向低谷，加劇仇恨，針對華人社區的案件層出不窮，這對所有美國的華人都不利。她強調，中國不是我們的敵人。