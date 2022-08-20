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民調：6成加州選民不願拜登連任 最盼紐森選總統

編譯組／綜合19日電
最新民調顯示，大部分加州選民不希望拜登競選連任。（美聯社）
最新民調顯示，大部分加州選民不希望拜登競選連任。（美聯社）

根據19日公布的一項最新民調，即使是在深藍的加州，選民也希望拜登總統2024年能交出執政的棒子。

拜登2021年8月的全國民意支持度跌破50%，隨著嚴重通貨膨脹和高油價引發經濟憂慮，他的支持度再下跌至40%。

柏克萊政府研究院（Berkeley Institute of Government Studies）最新民調發現，六成以上的加州選民認為，拜登不應該競選連任。若分黨派，加州87%的共和黨選民反對拜登競選連任，民主黨人支持和反對的選民不分上下，各占46%。

那麼，加州選民最希望推誰出來競選總統？假設拜登不競選連任，民調列出16位政治人物供加州民主黨選民選擇，結果答案是加州州長紐森（Gavin Newsom）。

選民在這道問題中可選出兩名人選，儘管結果非壓倒性，紐森獲得25%的選民支持排名第一，佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）和副總統賀錦麗各獲18%選民支持同排名第二。交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）獲得13%選民支持，聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）獲得7%選民支持。

不過，現在離中期選舉還有好幾個月，拜登應該擔心嗎？

柏克萊政府研究院共同院長席克（Eric Schickle）說：「縱然許多加州民主黨選民不認為拜登應該競選連任，但如果拜登決定尋決連任，在民主黨目前缺乏明確替代候選人的情況下，可能提供拜登更多在初選避免面臨嚴重挑戰的空間。」

聖地牙哥加大政治學教授庫瑟（Thad Kousser）指出，這項民調查沒有要求加州自由派選民在拜登和共和黨可能推出的候選人之間做選擇。他說：「你必須兩害相權取其輕，這並不是對選民實際會投票給誰的預測。」

儘管如此，南加大政治未來中心（Center for the Political Future）主任舒拉姆（Bob Shrum）表示，現在就低估拜登的選民支持度為時過早。他說：「沒有人會在大選一年或一年半前就下定決心要投票給誰。」

庫瑟認為，這項民調的重點是，如果拜登不尋求連任，民主黨提名將會是一場混戰，特別是對賀錦麗而言。庫瑟說：「即使在她自己的州，她也沒有鞏固好她的繼承人地位。」

拜登 加州 民調

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