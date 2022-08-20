灣區1/10社區富裕白人居住 高度隔離

新報告顯示，灣區有十分之一社區是高度隔離的富裕白人居住地，前20個隔離情況最嚴重社區，有8個在半島上，其中包括聖馬刁縣。(取材自聖馬刁縣府官方臉書)

儘管灣區 長期被譽為美國最多元化的地區之一，一項新報告顯示，灣區有十分之一社區是高度隔離的富裕白人居住地，這個情況正驅動社會經濟不平等。

非營利組織「Bay Area Equity Atlas」發布報告描述灣區九縣1572個人口普查 區的種族與經濟隔離情況，發現有十分之一的社區為高度隔離地區，居民主要是富有白人。同時，有27個人口普查區是非裔、拉丁裔或亞太裔集中的貧困地區，意味著白人的隔離富裕社區數量，高過有色人種的低收入 地區。

根據報告，隔離情況最高的社區位在灣區七個縣，其中有半數以上位在舊金山、聖馬刁、康曲科士達縣。僅是聖馬刁一個縣就擁有灣區大部分隔離情況最嚴重地區，五分之一人口普查區都集中在白人富有社區。

灣區前20個隔離情況最嚴重社區，有8個在半島上。聖馬刁縣議員卡內帕(David Canepa)表示，對報告所述並不驚訝，並且清楚了解他所在的郡縣存在大量財富，特別在阿賽頓與門羅公園。他指出，史丹福大學與老牌科技公司如惠普、IBM等以及年輕科技公司Facebook，都對該地區創造財務發揮關鍵作用。

他認為，這些公司需要招聘、訓練與雇用更多有色人種，以讓這些富人區變得更容易為廣大民眾所進入。並且需要持續投資學校，專注培育未來，透過建造更多可負擔房屋，教育年輕人獲得更多工作機會，縮小就業與住房差距。

這項報告基於2019年數據，將富有社區歸類為家庭年收入20萬以上的社區，低收入地區歸為家庭平均薪資少於4萬5000元。報告作者羅斯(Angel Mendiola Ross)指出，集中的白人富有社區，為灣區社經隔離的主要驅動力，其中許多社區資源豐富，例如Woodside、Piedmont、阿賽頓等城市，擁有全加州與全美最佳公立學校。同時，幾乎沒有非裔與拉丁裔家庭。

羅斯也注意到一個趨勢，白人富裕社區幾乎沒有低收入的白人租房者與房主，也少見非裔或拉丁裔低收入家庭。康曲科士達縣一個94%人口為白人的社區內，僅有少於十個拉丁裔與60個亞太裔房主。