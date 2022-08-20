山景城4歲童拒戴口罩被禁入教室 家長擬提告

南灣四歲男童拒戴口罩被禁止進入教室，家長擬提告。 （視頻截圖）

灣區一名家長正在考慮起訴山景城惠斯曼學區 （Mountain View Whisman School District），因爲他的四歲兒子在拒絕戴口罩 後，被禁止進入公立學校的教室。該學區是加州極少數在開學時要求戴口罩的學區之一。

在學校15日開始拒絕這名男孩進入後，糾紛在18日升級。這個家長Shawn告訴「紀事報」

，他的兒子有感官問題，長期以來在戴口罩方面有很大困難。他的醫生和牙醫已經包容了這點，但學區和學校官員拒絕對此通融。

學區沒有對孩子進行特殊教育 服務的評估，而特殊教育服務可以提供口罩強制令的豁免。這位父親說，學校官員告訴他，如果不戴口罩，就不能對他的兒子進行殘疾評估。

隨著病例數的減少和疫苗接種降低了疾病的嚴重性，州和縣的衛生官員已經收回了在包括學校在內的公共場所的強制令。然而，山景城的學校官員仍然堅定不移地決定強制要求戴口罩。

儘管在六歲之前今年不必上課，Shawn說，他和妻子還是決定爲兒子報名上學，希望他能戴上口罩。在上學的第一天結束時，他的老師舉起一個布滿腳印和泥土的口罩，說這個男孩不願意；他的老師通知他的父母，如果他繼續拒絕，就會被送回家。

在接下來的四天，他把兒子帶到學校，被拒之門外。他聘請了一名律師。該律師向該學區發出了一封禁制信，要求按照州憲法的要求允許Shawn的兒子上學。

律師特亨德森（Tracy Henderson）說：「該學區只有權力把生病的孩子送回家」，稱該學區因拒絕教育一個健康的孩子將面臨民事責任。

學校官員18日以該學區的口罩強制令爲由，告訴Shawn他的兒子必須離開。這位父親拍下了這個遭遇。校長隨後用步話機叫來校警，Shawn最終帶著他的兒子回家了。

當天晚些時候，該學區決定取消口罩強制令，理由是COVID的病例數已從當天早些時候的高風險降至中度風險。然而，學校董事會表示，它將保留未來能恢複這項強制令的權利。

Shawn說，他19日把兒子帶到了學校，沒有發生任何問題。他說仍在考慮是否就其兒子因口罩強制令被禁止進入教室一事提告該學區。