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加州首發隔離指南：猴痘症狀消失 等48小時再外出

編譯組／綜合19日電
圖為猴痘疫苗Jynneos 。（美聯社）
圖為猴痘疫苗Jynneos 。（美聯社）

加州首份猴痘隔離指南18日在網路上發布，建議猴痘患者在症狀消失後，至少要等48小時才能恢復外出活動，同時在感染後12周內從事性行為時，最好戴上保險套。

加州公共衛生廳廳長亞拉貢（Tomás J. Aragón）19日表示，這份指南大部分內容與聯邦疾病防制中心（CDC）發布的指南一致。指南建議，感染猴痘者應該進行居家隔離，如果有同住者，則應該在單獨的房間內隔離，直到症狀消失。此外，不宜與同住者共用床上用品、毛巾或餐具。

與CDC指南不同的是，加州指南明確指出何時可以安全結束隔離：至少在病變結痂脫落、其他包括發燒的症狀都消失後48小時。

由於目前不知道感染者精液中的猴痘DNA能存活多久，加州也和英國與世界衛生組織（WHO）一樣，建議患者感染後12周內佩戴保險套，以防把病毒傳染給他人。

類似新冠感染者不再具有傳染性一段時間後，從其鼻腔內採集到的樣本仍含有新冠病毒，猴痘患者也可能在不具有傳染性後，精液中仍含有病毒。舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，加州建議在感染後12周內使用保險套是保守但合理的建議。

對於基本上已經復元、但身體還有部分病變的病患如何恢復有限的活動，例如工作和走出住家，加州的建議也較具指導性。

指南表示，這種情況的病患，只要在過去48小時內沒有出現新的病變、其他症狀消失至少48小時、在公共場所能用衣物遮蓋尚未癒合的病變，就可以恢復正常活動。不過，這項建議並不適用於在醫院、遊民收容所、療養院、K到12年級學校等高風險環境中工作的人，他們必須在所有病變都癒合之後，才可以恢復上班。

亞拉貢說：「有些人只出現非常有限的病變，但癒合得比較慢，而且可能只出現在身體某個沒有暴露風險的部位。我們希望針對這些情況，發布更實用的指南，提供人們需要的資訊。我們認為，我們的指南比CDC的指南更具體、更實用。」

陳子平稱，這份指南體認到許多人無法連續數周進行隔離或曠工，在有防護措施的前提下，讓一些只對他人構成低風險的病患恢復生活，是合理的。

截至19日，加州的確診和疑似猴痘病例已累積到2660例，舊金山累積到614例，僅次於洛杉磯縣。

加州 猴痘 保險

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