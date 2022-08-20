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光纖通訊教父龔行憲 9月10日訪灣區分享創投經驗

記者李榮╱灣區報導
光纖通訊教父龔行憲將談「一個工程師的回顧」。（取自成大校友會）
光纖通訊教父龔行憲將談「一個工程師的回顧」。（取自成大校友會）

有「光纖通訊教父」之稱的創投家龔行憲，將於9月10日（周六）下午2時在密爾布瑞圖書館以「一個工程師回顧」為題做專題演講。該活動是由中華聯誼會、北加州政大校友會展卷社及Friends of the Millbrae Library（密爾布瑞圖書館之友會）聯合主辦。

龔行憲畢業於成功大學電機系，柏克萊加大電機系博士，曾任職過惠普光電部門擔任工程師，1999年創立從事高功率雷射技術的SDL公司，也開始了的創投之路。同時，他長年積極參與社會公益活動，此次講座將由龔行憲工程師的工作開始談起，並會觸及創業與公益服務等的經驗歷程。

中華聯誼會理事長張靜如表示，當日龔行憲將分享心路歷程，以及自己多年來的經驗。她指出，龔行憲不但創業有成，而且一直致力於推動華裔參與美國主流社會，曾擔任佛利蒙聯合高中學區委員、United Way矽谷董事會等。亞洲太平洋基金會（Asian Pacific Fund）也曾頒獎表揚龔行憲作為社區橋梁建立公共和諧的貢獻，相信這次的講座必能帶來啓發和共鳴。

張靜如也補充，這次的講座是中華聯誼會今年繼趙國華「疫情何去何從」，以及劇作家賴聲川講座後的第三次活動。

展卷社社長章蓓蓓製出，龔行憲是受人尊敬的社區領袖及成功的企業家，展卷社因疫情停辦三年的活動，這次能夠請到龔行憲開講，感到非常高興和榮幸。她介紹，展卷社是由一群志同道合的政大校友們於2009年成立的，曾舉辦超過60次的講座，其中除讀書分享外更邀請過灣區各業精英做專題報告，包括夏祖焯、阮大仁、張至璋、伊斯曼、沈悅、張純英、張燕風、李黎、楊芳芷、陳永秀及龔行憲夫人張蘊禮等人都曾受邀，每次講座皆很精彩且收到許多佳評及鼓勵。

密爾布瑞圖書館之友會新任聯合理事長張莉綺表示，展卷社和圖書館合辦講座十多年，受到館內大力支持，今年有中華聯誼會加入，相信一定會為灣區舉辦更精采的活動。她指出，密爾布瑞圖書館之友會是一個非營利組織，提供圖書館在社區活動及募款等方面的支持及協助。

講座時間：9月10日（周六）下午2時至4時。地點:Millbrae Library, 1 Library Ave., Millbrae。活動免費，歡迎各界參加。

圖書館 疫情 灣區

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