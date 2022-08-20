猴痘疫苗1瓶給5人用 聖縣採「皮內注射」保護更多人

聖他克拉拉縣將遵循FDA)的新授權和指示，組織必要的醫療培訓，開始運用新批准的皮內注射猴痘疫苗的技術。(美聯社)

猴痘疫苗 在全國範圍內依然供不應求。為讓更多高風險人群獲得免疫力，聯邦食品藥物管理局（FDA）上周發布了緊急使用授權：同意採用皮內注射Jynneos猴痘疫苗的方法，為18歲及以上的猴痘感染高風險人群注射疫苗。

這種新的皮內注射方法直接將猴痘疫苗注射到皮膚表層下方（intradermal），而不是當前的皮下注射方法（subcutaneous）。這種猴痘疫苗的注射方式已通過專業驗證，能夠以更少的劑量促使人體產生同樣的免疫反應。這也意味著每瓶猴痘疫苗都可以用來保護更多的人。

以前，一瓶疫苗只能為一個人服務，現在這個小瓶可以為多達五個人服務。聖他克拉拉縣官員表示，將遵循FDA的新授權和指示，組織必要的醫療培訓，開始運用新批准的皮內注射猴痘疫苗的技術。

聖他克拉拉縣醫學中心副首席醫療官湯儀（Dr. Jennifer Tong）表示：「這種皮內注射經常被用於其他醫療項目，例如肺結核皮膚測試。我們縣的護士和工作人員能夠熟練地運用這項技術，為更多符合條件的居民注射猴痘疫苗」。

由於可用疫苗的持續短缺，猴痘疫苗只能通過邀請或預約的方式提供給感染該疾病風險最高的個人。自猴痘疫情爆發以來，聖克拉拉縣總共收到了4664份猴痘疫苗藥劑，其中大部分疫苗已被用於社區高危人群的保護。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）表示，猴痘疫苗的短缺仍然是控制灣區當前疫情爆發的最大障礙。雖然這個新的疫苗接種方式能為更多人提供保護，但是疫苗依然供不應求，所以目前只有符合資格標準的高危人群，才能預約並接種猴痘疫苗。

並非所有與男性發生性關係的男性或跨性別 者都處於高風險之中。因此並非所有男性或與男性發生性關係的跨性別者都有資格接種疫苗。目前，擁有多個或匿名男性伴侶的男性為猴痘感染的最高危人群。其他與猴痘感染者進行過長時間皮膚接觸的人也很可能會感染猴痘。

值得注意的是，接種疫苗是降低人們感染猴痘的重要一步。但是沒有一種疫苗可以為每個接種者提供100%的保護。聖縣仍然鼓勵接種疫苗的人採取其他措施來降低感染猴痘的風險。

在聖縣，目前有資格接種猴痘疫苗的個人主要包括：與猴痘感染者有直接身體接觸的個人；在過去14天內有超過一個性伴侶的男男性行為者和跨性別者；性工作者或任何有交易性性行為的人。

符合資格標準的個人可以通過 vax.sccgov.org 與縣預約接種猴痘疫苗。公共衛生部網站會更新接種猴痘疫苗的資格標準，以及預防、檢測、治療和其他猴痘的更多信息。