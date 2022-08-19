金山市立大學開學 多個面授班爆滿

新學年舊金山市立大學滿員。（受訪者供圖）

舊金山 市立大學18日新學期開學。華埠 ／北岸區分校多個英語第二語言（ESL）面授班學員爆滿。粵語課程也已開班授課。市立大學校董王兆倫表示，學校已準備好了繼續為社區服務，幫助民眾找工作、上大學或提高英語水平，歡迎報名。舊金山居民上全部課程皆為免費。

目前華埠／北岸區分校提供全舊金山市最具規模的ESL課程，從識字班的一級到最高級別、入籍等36個不同課程，從早上8時20分到晚上8時30分。學生可以參加大部分的面授課程，下午和晚上的遠程及全網課，學生可在線上定期與老師見面。

因受疫情 影的響，過去兩年多來市立大學大部分程是在Zoom線上教學。大家逐漸習慣了線上學習的模式。因為節省了來回上課的時間和交通費，學習更具彈性。結果，學生註冊人數在線課程和遠程課程，遠比面授課程還多。如今要逐步過渡到面授教學，對於一些學員需要時間適應進入教室上課。

也有前來上課的長者表示，自己不擅長電腦線上操作，疫情以來，已中斷了兩年多學習。如今能重返校園，非常高興。

考慮到受預算影響，本學期開放的學生名額較以往少了很多。因政府減少了全職教師的人數，本學期華埠／北岸區分校只有18名全職教師。目前無法聘請兼職教師。

由於物價持續飆升，對於一些同時報讀多項課程的學員，購買教科書成為了負擔。學校圖書館管理員介紹，教材價格通常從20多元至50多元之間。雖然圖書館會提供每個課程至少有一本可以外借的教材，但受財政預算影響，無法滿足所有借閱者的需求。

在新學年中，市立大學繼續設有粵語課程並將市立大學的粵語課程學分轉移到加州大學。目前粵語課程進展的最新情況是，目前市大正在創建一個包括九個單元的粵語證書課程，舊金山市立大學學生需要選修一系列粵語課程才能達到要求。當地九單元證書只是第一步，因為它只能在市立大學得到認可。

王兆倫表示，最終目標是開發一個16單元的粵語證書課程，課程學分可轉移到加大。16個單元的粵語課程需要一些時間來開發。