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戶籍是否合格被調查 舊金山市議員候選人雷千紅：絕對沒問題

編譯組／舊金山18日電
被質疑戶籍有問題，雷千紅被舊金山官員調查是否有資格參選日落區市議員。（本報檔案照）
被質疑戶籍有問題，雷千紅被舊金山官員調查是否有資格參選日落區市議員。（本報檔案照）

舊金山紀事報（Chronicle）報導，舊金山官員正在調查參選第四選區市議員的雷千紅（Leanna Louie）戶籍是否符合參選資格，以及她今年是否在另一個她沒有資格投票的地區投票。

雷千紅是挑戰日落區現任市議員馬兆明（Gordon Mar）席位的兩名參選人之一，她17日接受紀事報訪問，為自己做出辯護。

雷千紅表示，她去年8月搬到第4選區的22大道，但住處在冬天下雨後發霉，她的兒子因此出現健康問題。於是決定暫時搬到父親第十選區的住處，所以4月時是在第10選區投票，但最近已經搬回日落區。

雷千紅說，她在3月1日簽下一份在第4選區35大道一處住宅的新租約，3月8日重新登記為該區選民。但因為4月選舉的選票已印刷完成，因此，她的選票被寄到第十區的住址。

雷千紅稱，在她展開第四選區的競選活動之前，她絕對可以證明她符合舊金山的戶籍要求。她說：「絕對沒有問題。如果有問題，我就不會參選。」

這起事件讓第四選區選情更加激烈。雷千紅和另一名參選人殷嘉立（Joel Engardio）宣稱，現任市議員馬兆明的政策與選民需求脫節，兩人都在舊金山最迫切需要解決的問題上表達了自己的立場，並大力支持罷免學區委員和地方檢察長。

雷千紅直言不諱她反對前地檢長博徹思（Chesa Boudin），積極參與罷免博徹思的運動。但她競選日落區議員的能力受到外界質疑。

最先披露雷千紅競選戶籍問題的地方媒體「Mission Local」10日的報導中稱，雷千紅在三個月內三度變更其選民登記資料，她登記成為第4選區選民和宣布參選是在27天前。而根據「城市憲章」（City Charter）的規定，市議員必須至少在選區所在地居住滿30天，才能宣布參選。

Mission Local還指出，在今年4月19日的州眾議員選舉中，雷千紅在第十選區投票，儘管當時她已登記為第四選區選民，而第4選區並不包括在4月州眾議員選舉的選區內。

舊金山市府律師辦公室15日致函雷千紅，表示應選務處的要求，會調查她在第四選區的戶籍。市府律師辦公室要求她提供一長串文件，包括租約、水電費帳單、銀行或信用卡月結單、郵件和其他可以證明其戶籍的紀錄。

市府律師辦公室希望能在9月5日之前完成對雷千紅的調查，這個日期是選務處預定完成11月8日選舉選票格式的日期。

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