官方預測：舊金山遊民今年恐達2萬人

最新預測數據顯示，舊金山在今年某個時間點曾經歷過無家可歸狀況的總人數可能達2萬人。（美聯社）

官員預測，舊金山 在今年某個時間點，曾經歷過無家可歸狀況的總人數可能達2萬人。此外，數據顯示，市府每安置一名遊民 的同時，舊金山就會多出四名遊民。這些數據反映出舊金山最嚴重危機之一的荒謬本質。

這份18日公布的「時間點統計」（Point-in-Time Count）報告表示，儘管這些數據很可怕，但舊金山17年來在減少遊民人口的工作上，已獲得重大進展。

新數據加強了舊金山5月公布的一份較簡短的結論報告，當時官員布宣布，舊金山遊民人口3年內下降3.5%，從8035人減少為7754人，這個數字是特定某一日統計到的遊民人口，新數據預測的2萬人是一年中，可能經歷過無家可歸狀況的累計人數。

地區住房維權團體All Home執行長摩斯（Tomiquia Moss）說：「舊金山取得了不錯的進展，但事實是，人們陷入無家可歸的速度比我們安置他們的速度要快得多。我們知道如何安置遊民，但我們的資源太少。」

官員表示，這些數據是有根有據的，包括來自舊金山遊民訊息追蹤系統、衛生區數據、非牟利支持性住房公司（Corporation for Supportive Housing）多年來使用的公式等。

多年來，舊金山衛生和遊民問題官員一直使用非正式數字1萬5000人到2萬人，這是第一次正式將2萬人這個數字放入如此重要的報告中，1比4的數字也略高於非牟利組織過去常用的1比3。

舊金山遊民與支持性住房局（Department of Homelessness and Supportive Housing）發言人柯恩（Emily Cohen）說：「我們認為，這份報告對了解本地遊民狀況非常有幫助。不過，這只是一個估計值，不是精確的科學數據。」

柯恩補充，1比4不代表會有一大批遊民湧上街頭，有許多新移入者會有短暫的時間沒有住所，然後才找到住所或離開。

她說：「例如，在上一個會計年度，有2057人透過租房援助或支持性住房等計畫擺脫了無家可歸的困境，意味著同一時期約有8000人成為新的無家可歸者。舊金山在任何一個晚上的遊民人口都不曾多達幾萬人，因為大部分的人都靠自己或他人的幫助解決了無家可歸的問題。」