競選聖荷西市長 查維茲籲停止指責

市長競選人查維茲(右)獲議員戴維斯和斐麗站隊支持。（直播截圖）

聖荷西 市市長的競選拉票活動仍在繼續。近日聖他克拉拉縣議員、聖荷西市長候選人查維茲（Cindy Chavez）在集會上呼籲各個政府機構停止互相指責，握手合作共同解決社區存在的問題。在17日的「在一起更好」發布會上，聖荷西前市長候選人，市議員戴維斯（Dev Davis）、市議員斐麗(Pam Foley)、聖荷西市商業領袖馬爾卡希（Michael Mulcahy）等人紛紛支持查維茲。

查維茲表示，30年來，我們把這座城市分成了兩半：你要麼在勞工界，要麼在商界。你要麼是民主黨人，要麼是共和黨 人。你要麼是保守派，要麼是自由派。但是，如果我們想解決無家可歸問題、縮短911響應時間、清理我們的城市並為心理健康提供資源，就需要一個強大的社區聯盟的幫助。」

即使還有一部分人指責查維斯在聖他克拉拉縣工作期間，在財務的管控上存在問題，甚至還存在利用聯邦資金為縣工作人員謀福利的嫌疑，但許多選民和部分官員依然認為，查維茲更有可能實現自己對社區的承諾。在查維茲表達了自己與其他政府部門的合作意向後，更多人選擇為她站隊。

戴維斯表示，在過去的兩個月裡，他一直在比較分析查維茲和聖荷西市議員馬漢 (Matt Mahan)，試圖判斷出誰是最佳的聖荷西市長候選人。戴維斯認為，合作是解決聖荷西市一些棘手的社會問題的辦法，他相信查維茲更有能力與其他政府部門和社會團體建立友好合作關係，具有成為市長的愛心，遠見和領導力，能夠幫助聖荷西市變得更好。

戴維斯說，「我支持查維茲，即使我非常清楚我們不會在每一個政治細節上達成一致。但我們都希望讓聖荷西市成為一個安全、清潔和繁榮的城市。我期待與查維茲一起努力，實現這個共同的目標」。

斐麗表示 ，「下一任市長必須是強大，有經驗和領導力的人，必須能夠團結各組織和部門，與其他市政官員協作處理城市事物，並幫助我們城市解決衛生，遊民，住房等危機，並為警局和消防部門提供支持。如果沒有一個願意協調各部門共同完成任務的城市領導人存在，我們城市將無法真正地解決這些危機。基於這些必要的要求，我選擇支持查維茲的市長競選。」

馬爾卡希表示，包容和協作是選擇一個城市領導人的重要判斷標準，他期待查維茲能夠改變現有分裂政治的窘況。

前共和黨議員、聖荷西矽谷 商會前首席執行官兼總裁坎寧（Jim Cunneen）說，「這場競選活動不是關於黨派偏好或隸屬關係的，我們在一起努力，只是為了團結聖荷西居民，支持我們共同的價值觀，讓這個城市成為我們子孫後代更美好的家」。