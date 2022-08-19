美西玉山主辦 半導體論壇27日登場

「半導體的復興」論壇活動記者會。（Zoom截圖）

「半導體的復興」的實體論壇活動將於8月27日（星期六）下午1時到5時在庫比蒂諾Residence Inn舉行，由美西玉山科技協會主辦。

高峰論壇活動將邀請來前台積電 科技長、總統科技創新勳章得主、柏克萊加大 榮譽傑出教授胡正明擔任主講人。另外NVIDIA技術和晶圓廠管理副總裁陳遠台（John Chen），前鴻海 科技副總裁、鴻海董事Jay Lee，日月光工程副總裁Calvin Cheung，Silicon Motion總裁范承華（Robert Fan），以及美西玉山的副理事長曾雅君（Nana Tseng），玉山祕書長、Wintec執行長鄭詠升（David Jeng）等半導體界的領袖將出席本次活動，共同探討半導體的復興和未來。

曾雅君說，「我親身經歷了半導體的創新、成長、成熟、和整合的關鍵週期，尤其在新冠疫情期間，半導體產業變化影響很大，是產業矚目的焦點」。

范承華表示，現在科技領域出現了很多新的創造，比如新能源汽車，人工智能。他很期待能夠和各位同行一起互相分享和討論工作的內容，希望通過與大家的交流和探討，促進科技的發展。

曾雅君強調，在這個時間點上，玉山舉行這場主題論壇，是表彰和慶祝這段半導體發展的歷程、成就和業界的領導人物。無論自身在產業鍊中扮演的角色是同事、客戶、供應商、合作夥伴，還是競爭對手，大家都要堅持不懈，讓半導體產業發揮其對人類的貢獻和影響力。

主辦方表示，從晶體管的發明到當今為全球領先的數據中心、智能手機、個人電腦和物聯網設備提供動力的最先進的 SoC，半導體行業經歷了持續的創新、市場週期和技術轉型。本次會議主題和目的是慶祝一個行業的複興和展示一個行業的未來，半導體行業能夠支持新技術，這將使世界變得更有生產力、更加美好。論壇上，專家們將從半導體產業的創新、技術與市場來討論和預測未來的科技局勢。

本次「半導體的復興」論壇活動的詳情和報名網址為 www.montejade.org。