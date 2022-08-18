為亞裔長者發聲 朱浩然籲升3亞裔警官 金山警長：違憲

朱浩然(左一)在「保護亞裔長者」集會上。（記者李怡╱攝影）

針對亞裔 長者遇襲事件，舊金山警察 局與地檢處近日多次在社區內召開會議，以商討應對措施。據華裔社區民眾17日表示，對於地檢長謝安宜承諾嚴打針對長者犯罪且制定具體的措施，如組建新的弱勢受害者小組（Vulnerable Victims Unit）表示滿意，但對於警察局長史考特在16日的華埠社區會議上的回應，並不滿意。

各方16日晚在舊金山華埠勝利堂內聯合召開社區會議，討論如何應對針對亞裔長者的仇恨暴力問題時，「與亞裔站在一起」（Stand with Asian Americans）聯合創始人朱浩然在現場三次提問，要求舊金山警察局局長史考特晉升三位亞裔為副局長，以滿足對舊金山37%亞裔的出警服務需求。但史考特堅定回答：「此舉違憲。警局長官的晉升不會根據其種族、膚色與性別，必須是在公平公正的晉升機制體系內完成的。」

朱浩然17日對本報表示，提出晉升三名亞裔警官的問題並不唐突，且有合理依據。他指出，在舊金山亞裔占比高達37%，華裔占到近24%。如在警察制定決策的團隊內華裔警察不夠多，就聽不到華裔的聲音。且在華裔長者人群中，一直存在受害者忍氣吞聲不敢發聲，不敢報警的問題。因為語言不通，且報警之後警察在九分鐘內趕到，對於暴力襲擊的危機處理已來不及了。

朱浩然表示，在科技企業或是民營公司，亞裔得不到C級別的晉升，好像並無大礙。但是在警察體系，如也沒有長官級的決策者，對於亞裔來講是不公平的。

他還說，對於16日這樣在新聞會議現場公然的質問警長也是很冒險的，但是他必須這樣做。因為在支持華裔社區長者的過程中，聽到了太多長者被襲擊受傷但報警無解的問題。

他表示，是那些住在舊金山卻靠撿拾塑料瓶為生的老人，和那些住在華埠散房無人照料，且歸國無門的老人給了他勇氣。

朱浩然說，此刻他應該站出來，為了社區的老人們可以得到社會的保護。他說，自己在舊金山生活了11年，在史考特當警長的這六年，眼看著治安環境更差了。有條件的人搬離了舊金山，剩下這些老人不應該被傷害。

根據停止亞裔仇恨「StopAAPIHate」組織的數據，從2020年3月19日到2022年3月31日，全國共計提報1萬1467起針對亞裔的攻擊和仇恨事件，其中六分之一涉及身體暴力。60歲及以上的老年人特別容易受到仇亞暴力的影響。

自從8月初多起襲擊長者事件發生後，多個亞裔社區聯盟，包括「與亞裔站在一起」、「亞裔更強大「Asians Are Strong」等組織與民選官員、社會活動人士，多次發起「保護亞裔長者」集會遊行。活動組織和參與者要求公共市政廳，要拿出如何減少針對亞裔長者暴力行為的具體措施，以及立即採取行動，提高低收入老年住房的安全性。