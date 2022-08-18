柏克萊人民公園衝突未息 抗議者工地紮營

在砍伐的樹木之間、雜亂的工地上，有抗議者搭建帳篷。（記者劉先進╱攝影）

有關柏克萊人民公園（People's Park）的爭議和衝突似乎並沒有停止。在法官要求柏克萊加大 暫停在公園建造學生宿舍和遊民 房屋兩周後的17日，一群抗議人士又回到公園，在到處被砍伐樹木間、雜亂工地上，安營紮寨，搭建的帳篷至少有六個。

人民公園距離柏克萊加大只有幾個街區，步行十分鐘達到。是灣區最具傳奇色彩的地塊之一，也是1960年代大規模反主流文化抗議活動的場所。1969年，柏克萊一群學生、活動家和社區成員將一個泥濘的廢棄停車場改造成一個公園，並命名為人民公園。從那時起，這個空間就成了政治組織、文化和社區的中心。但在53年的歷史中，公園社區、公園的所有者和柏克萊加大之間一直存在著對土地的爭議。

儘管數十年有人反對開發人民公園，但柏克萊加大還是在去年批准一項造價3.12億元的發展計畫，為學生和社區的遊民建造住房。8月3日，工人們圍住公園，砍掉樹木，開始施工。但抗議者很快出現，認為這塊土地是寶貴的社區空間，是代表自由言論運動勝利的歷史遺跡。示威者隨後與警方有對峙，七人被逮捕。學校官員要求停工。接著，反對方以建設計畫違反加州 環境品質法為由提出訴訟。

人民公園歷史區宣傳小組主席史密斯（Harvey Smith）說，目前公園的許多居民都是抗議者，他們致力於在未來幾周甚至幾個月內占領這個空間。史密斯的組織也是訴訟案的原告之一。

警方在人民公園附近巡邏。（記者劉先進╱攝影）

此前，法官發布命令，要求正式停止進一步開發，以回應活動人士提出的訴訟。第一區上訴法院還在上周五裁定，原告須提交一份簡報，就環境影響報告確定最佳可行的替代方案，以取代計畫在人民公園進行的建設。法庭也要求加大校長用證據來回應，他們發現確定的替代方案在環境影響上不如在公園的發展計畫。

記者17日在現場看到，儘管公園內到處是被砍伐的樹木和被絞碎的木屑，但至少有六個被抗議者搭建起來的帳篷。當天是大一新生報到日，學校人流頗多。不少柏克萊巡邏騎著單車巡邏。

居民莫瑞森反對柏克萊加大的人民公園開發計畫。（記者劉先進╱攝影）

抗議者、在柏克萊居住23年的莫瑞森（Leland Lurch Morrison）和警方有一定爭執，但並無過激動作。他還站在公園內，大聲向過往的學生呼籲，保護公園，保護樹木。他對本報說，人民公園的樹木有一定歷史，理應被保護起來。「他們在樹上貼了很多小標籤，比如數字和識別的東西，但這些樹木都被毀了。因為學校想在這裡建造一棟14樓高，或兩棟六樓高的建築，以便向學生多收租金。」