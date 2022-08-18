柏克萊人民公園衝突未息 抗議者工地紮營
有關柏克萊人民公園（People's Park）的爭議和衝突似乎並沒有停止。在法官要求柏克萊加大暫停在公園建造學生宿舍和遊民房屋兩周後的17日，一群抗議人士又回到公園，在到處被砍伐樹木間、雜亂工地上，安營紮寨，搭建的帳篷至少有六個。
人民公園距離柏克萊加大只有幾個街區，步行十分鐘達到。是灣區最具傳奇色彩的地塊之一，也是1960年代大規模反主流文化抗議活動的場所。1969年，柏克萊一群學生、活動家和社區成員將一個泥濘的廢棄停車場改造成一個公園，並命名為人民公園。從那時起，這個空間就成了政治組織、文化和社區的中心。但在53年的歷史中，公園社區、公園的所有者和柏克萊加大之間一直存在著對土地的爭議。
儘管數十年有人反對開發人民公園，但柏克萊加大還是在去年批准一項造價3.12億元的發展計畫，為學生和社區的遊民建造住房。8月3日，工人們圍住公園，砍掉樹木，開始施工。但抗議者很快出現，認為這塊土地是寶貴的社區空間，是代表自由言論運動勝利的歷史遺跡。示威者隨後與警方有對峙，七人被逮捕。學校官員要求停工。接著，反對方以建設計畫違反加州環境品質法為由提出訴訟。
人民公園歷史區宣傳小組主席史密斯（Harvey Smith）說，目前公園的許多居民都是抗議者，他們致力於在未來幾周甚至幾個月內占領這個空間。史密斯的組織也是訴訟案的原告之一。
此前，法官發布命令，要求正式停止進一步開發，以回應活動人士提出的訴訟。第一區上訴法院還在上周五裁定，原告須提交一份簡報，就環境影響報告確定最佳可行的替代方案，以取代計畫在人民公園進行的建設。法庭也要求加大校長用證據來回應，他們發現確定的替代方案在環境影響上不如在公園的發展計畫。
記者17日在現場看到，儘管公園內到處是被砍伐的樹木和被絞碎的木屑，但至少有六個被抗議者搭建起來的帳篷。當天是大一新生報到日，學校人流頗多。不少柏克萊巡邏騎著單車巡邏。
抗議者、在柏克萊居住23年的莫瑞森（Leland Lurch Morrison）和警方有一定爭執，但並無過激動作。他還站在公園內，大聲向過往的學生呼籲，保護公園，保護樹木。他對本報說，人民公園的樹木有一定歷史，理應被保護起來。「他們在樹上貼了很多小標籤，比如數字和識別的東西，但這些樹木都被毀了。因為學校想在這裡建造一棟14樓高，或兩棟六樓高的建築，以便向學生多收租金。」
如果柏克萊加大在法庭上勝訴，施工可能最快在10月再次開始。但學校表示，他們希望確保這項工作不影響上課，而且工人們會安全，所以確切的時間表未確定。
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