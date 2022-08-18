灣區單身男女 房屋擁有率差距全美最大

分析報告指出，灣區單身女性的擁房率高於單身男性。（美聯社）

一項最新聯邦數據分析顯示，灣區 現在是美國男女房屋擁有率差距最大的地區，但孰高孰低，可能讓人意外。

一項針對2020年人口普查 數據的分析報告指出，單身女性在灣區大城市周圍地區擁有房屋的可能性明顯高於單身男性。儘管男性平均薪資現在仍然比女性高出許多，金融研究也顯示美國女性的住房支出通常較高，而且從賣屋中獲得的利潤較小，但男女房屋擁有率已出現變化。

根據房屋裝修網站Porch對2020年人口普查數據的分析，聖荷西、桑尼維爾、聖他克拉拉都會區的單身女性擁房率為49%，比單身男性高出11個百分點，差距為全美最大。舊金山、屋崙、柏克萊都會區單身女性擁房率為46%，比單身男性高出10%，差距排名第五。

莫甘山（Morgan Hill）房地產經紀人貝任森（Robin Bezanson）指出，她的客戶群中，單身女性占了30%到40%。她說：「我對此一點都不感到意外。灣區有很多優秀的女企業家和女性，我認為，她們看到了擁有房屋可以獲得的穩定性。」

都市研究院（Urban Institute）在2021年公布的一份報告中表示，女性購買力的提高，以及男女之間房屋擁有率差距的縮小，是一個長達數十年、受許多因素推動的趨勢，包括職業發展、愛情規範發生改變、多代同住家庭的增加等。

從1990年到2019年，戶長是女性的美國家庭大幅增加，戶長是男性的家庭卻從4440萬戶減少為4310萬戶。都市研究院發現，2019年，戶長是女性的家庭擁房率約61%，比1990年高出10個百分點，但戶長是女性的非裔和西語裔家庭擁房率的增幅則小得多。

都市研究院的報告寫道：「雖然有實際的進步值得高興，但它沒有表面上看起來那麼簡單。」尤其是在高房價的灣區。

耶魯大學 金融學教授舒烏（Kelly Shue）表示，雖然研究人員無法了解每一個屋主購屋的動機，但單身女性以較高價標買屋的一個非常明顯的原因是，她們可能有子女或有需要撫養的人，希望提供家人穩定和高品質的生活。

不過，有關這個主題的報告，幾乎都只把數據以男女性別進行分類，並未將非二元性別或跨性別人士考慮進去。