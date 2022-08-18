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勇士新賽季賽程出爐 30場全國直播 亮點搶先看

記者劉先進 ／舊金山報導
勇士將在12月10日對戰上賽季總冠軍賽對手波士頓塞爾蒂克，柯瑞與對手的較量很有看點。（記者劉先進／攝影）
勇士將在12月10日對戰上賽季總冠軍賽對手波士頓塞爾蒂克，柯瑞與對手的較量很有看點。（記者劉先進／攝影）

NBA 17日宣布，衛冕冠軍金州勇士2022到2023賽季全美直播場次達到30次，涵蓋ESPN、ABC、TNT和NBA電視台。這是勇士過去七個賽季第六次達到30次的全國直播場次，去年勇士全國直播場次為創紀錄的33次。

勇士開季前五場比賽中，四場在大通中心主場。賽季末的八場比賽中，五場在主場。12月13日至21日，勇士有連續8個主場，這對守住戰績至關重要，因為主場優勢很關鍵，球隊打出氣勢，很有希望打出一波連勝。這也是勇士隊歷史上最長的主場比賽，追平上賽季（2021年10月28日至11月12日）和2010到2011賽季（2011年1月24日至2月9日）的紀錄。球隊將有四次五場或更多的客場之旅，包括10月29日至11月4日的五連客，12月13日至21日六連客，1月13日至20日的五連客和3月15日至22日的五連客。

新賽季勇士有15次背靠背比賽，也是連續第3個賽季如此安排，其中有三次在主場。勇士周六、日的比賽時間，幾乎全部為下午5時30分，但12月25日聖誕大戰對決孟菲斯灰熊的開球時間是下午5時；2月26日迎戰明尼蘇達灰狼，下午4時30分開球。

在30場全國直播中，有6場安排在ABC電視台，12場在TNT電視台，12場在ESPN電視台。勇士在TNT的直播場次包括，10月18日揭幕戰，領取冠軍戒指，對陣詹姆斯領先的洛杉磯湖人。而勇士的柯瑞、湯普森、格林和伊古達拉已奪冠四次，如何打贏對手，值得期待。10月25日客場首秀迎戰鳳凰城太陽。1月10日對太陽，3月2日對洛杉磯快艇，11月29日戰達上賽季西決對手拉斯獨行俠。12月13日對決密爾沃基公鹿，2月23日迎戰湖人，3月9日戰灰熊。

ABC的直播場次中，12月10日對戰波士頓塞爾蒂克，可謂上賽季總冠軍賽的複演。柯瑞如何突破招兵買馬的塞爾蒂克，頗有看點。12月25日迎戰灰熊，勇士連續11個賽季亮相聖誕大戰。2月4日戰獨行俠，2月11日對陣陣湖人，3月11日面對公路。勇士唯一的一場ABC客場比賽是3月5日對陣湖人隊的比賽。

在ESPN的12次亮相中，包括10月21日迎戰季後賽首輪對手丹佛金塊、11月18日面對紐約尼克，12月2日對陣芝加哥公牛，12月16日對費城76人，1月13日迎戰聖安東尼奧馬刺等。

NBA新賽季將再次使用之前的賽制。30支球隊分東西兩聯盟， 每個聯盟15支球隊，聯盟內有3個分區，球隊將與本分區內的每個對手交手4次，同時與本聯盟內其餘10支球隊中的6支對陣4次，與本聯盟內其餘4支球隊交手3次。球隊還將與聯盟之外的所有15個對手對陣2次。

勇士的柯瑞、湯普森、格林和伊古達拉已經四次奪冠。10月18日將領取冠軍戒指。（記...
勇士的柯瑞、湯普森、格林和伊古達拉已經四次奪冠。10月18日將領取冠軍戒指。（記者劉先進 ／攝影）

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