49人願付330萬 與聖他克拉拉市和解

舊金山49人近期向聖他克拉拉市提出330萬元的和解方案，以避免高達800萬的訴訟費用。(美聯社）

舊金山 49人（San Francisco 49ers）近期就聖他克拉拉市提出的訴訟提出和解方案，球隊將支付該市約330萬元的賠償，包括一次性支付65萬元，訴訟費65萬元，以及200萬元球場管理的公共安全費用。該市指控，球隊挪用了李維球場（Levi's Stadium）數百萬元的收入。

根據上月30日市府律師桑切斯（Rajeev Butra）發出的電子郵件顯示，49人球隊與市府訴訟的調解最後期限在9月底，並且球隊要在11月前，向體育管理部門返還200萬元的訴訟金，該款項是市府為訴訟預留儲備的。

聖市市議會在16日（周二）的會議中，推遲決定是否接受這一和解提議。在此前的投票 決議中，市議會以5比2的結果傾向於接受提議。而市長吉爾莫（Lisa Gillmor）卻警告說，部分市議員將球隊的利益置於聖市居民的利益之上。

49人發言人錢德霍克（Rahul Chandhok）表示，該和解協議可以免去在長期訴訟中產生的835萬元法律費用。「該方案直接向城市基金中注入數百萬元，並避免了未來的法律費用。」錢德霍克說，「曠日持久的法律鬥爭只對律師有利，我們希望市府能夠接受這一提議，恢復夥伴關係，並專注於體育場的經營。」

他強調，繼續選擇分歧只會浪費納銳人的錢，他批評市長吉爾莫，使得城市目前陷入2700萬元的財政赤字。「市長試圖捏造一個陰謀來掩蓋自己在財政上的魯莽行為。」錢德霍克說。

49人隊發表聲明表示，球隊正在和市府切實解決糾紛，讓場館的運作更加透明，包括提高財政透明度，加強採購程序，恢復線下音樂會，以及及時支付市府僱員的費用等。