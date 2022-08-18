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灣區雙十國慶繪畫比賽 9月底前報名

記者陳爍嘉／聖荷西報導
「僑心僑情90年」國慶繪畫比賽訂於10月舉行。（記者陳爍嘉／攝影）
「僑心僑情90年」國慶繪畫比賽訂於10月舉行。（記者陳爍嘉／攝影）

為發揚華僑學生的創造力，增強大家的文化認同感，提供海外僑胞的凝聚力，北加州中文學校聯合會將於10月舉辦國慶繪畫比賽。今年是「金山灣區中華民國國慶委員會」成立第90年，本次繪畫比賽的題目為「僑心僑情90年」。

0到17歲的學生可在8月15日至9月30日，通過聯合會官網 （www.anccs.org） 報名參加比賽。繪畫比賽的參賽作品可以是素描、水彩、國畫和油畫，但不接受3D和電腦作畫。專業評委將根據主題準確（40%）、創意（25%）和技巧（35%）三個方面對參賽作品進行評分。

本次比賽分為ABC三個組別：A組為8歲以下學生，B組為8至11歲學生，C組為12至17歲學生。專業人士將分別為三個組別的參賽者評分，挑選出的每組的前三名獲獎者和多名佳作獎獲獎者。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，這是一件很有意義的事情。她希望能透過這次的繪畫比賽，讓海外的華僑學生能有機會表達出他們對家的熱愛，對台灣的關懷。

本次比賽的獲獎結果將於10月6日前在 www.anccs.org公布，頒獎典禮定於10月8日的聖他克拉拉縣政府廣場（Santa Clara County Building Square）舉行。獲獎者將獲得20元-150元禮品卡的獎勵，他們的獲獎作品也將會在頒獎活動現場對外展出。

如有更多疑問，參賽者可聯繫 [email protected] 向周典樂、連珍宜，李亭儀向活動主辦方進行提問。

灣區 中華民國 加州

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