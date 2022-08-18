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北加州中文學校聯合會訪世報 盼合作開創新局

記者江碩涵／灣區報導
北加州中文學校聯合會會長王婉君、副會長單聖玲本月16日拜訪世界日報等單位，除了向各單位積極爭取支援活動之外，也就未來要如何互相合作，開創新局交換意見。（記者江碩涵／攝影）
北加州中文學校聯合會會長王婉君、副會長單聖玲本月16日拜訪世界日報等單位，除了向各單位積極爭取支援活動之外，也就未來要如何互相合作，開創新局交換意見。（記者江碩涵／攝影）

北加州中文學校聯合會會長王婉君、副會長單聖玲本月16日與中文學校聯合會幹部，分別拜會台北經濟文化辦事處、教育組、觀光組及中華航空公司和世界日報等單位，除了向各單位積極爭取支援活動之外，也就未來要如何互相合作，開創新局交換意見。

台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，他能理解因台灣移民減少、外在經濟環境改變，加上課後中文輔導班興起、主流學校開始「中文第二外語」教學等原因，造成僑校招生困境。他勉勵聯合會面對大環境挑戰，持續鼓勵各會員學校發展不一樣文化特色，讓正體中文和固有的中華文化思想繼續傳承下去。

賴銘琪表示，同時感謝聯合會強大志工團永不懈怠的付出，並強調經文處願意提供各種可用的資源支持聯合會的活動，讓聯合會發揮更重要的社區功能。

王婉君表示，聯合會相當關心傳統僑校註冊人數銳減，聯合會將扛起責任，促進各會員學校對「傳統僑校轉型」的研討。

聯合會表示，感謝經文處教育組長周慧宜贊助「華語文能力測驗」，並給予文宣上最大的支持，另外經文處觀光組組長林毓珊也願意提供聯合會活動獎品及參加小朋友的紀念品。

中華航空公司總經理曾煜屏表示，願意繼續支持贊助聯合會的活動。世界日報舊金山分社副社長楊大德則表示，期待疫情後，聯合會在灣區推行各項文化活動。楊大德表示，鼓勵僑校走出傳統框架，學習經營新媒體的數位表達，遍灑中華文化的種子， 一步一腳印地繼續耕耘下去，讓中文學校能夠永續經營。

觀光 教育 世界日報

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