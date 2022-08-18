聖荷西入室搶劫團夥 第5嫌落網

門德斯（左）、曼薩諾（中）和聖地牙哥（右）是其他三名被捕的搶匪。（聖荷西警方提供）

當局表示，涉及聖荷西 今年一連串暴力入室搶劫案件的第五名嫌犯已經被捕。這些案件包括一對老夫婦遭到捆綁和毆打，以及一名男子及其年幼孩子被嫌犯用槍指著頭威脅。

聖荷西警方表示，24歲的聖荷西居民梅希亞（Israel Mejia）已於16日被捕。警方在6月底宣布逮捕到至少涉及三宗搶案的三名男子和一名未成年人，梅希亞是在後來的調查中被確認是這個搶劫集團的成員之一。

這個搶劫集團犯下的第一起搶案發生在5月31日，地點是North Capitol Avenue 600號路段一個住家。受害老夫婦向警方表示，他們被手持手槍的嫌犯暴力攻擊，並被他們用皮帶捆綁。嫌犯搶走包括提款卡和珠寶等財物，並開走他們的汽車 。

警方表示，嫌犯開走受害人汽車後，在1哩外的Summerdale Drive 1000號路段再次入室行搶，以手槍指著男事主和其15個月大的孩子，強押男事主前往附近銀行提取現金。嫌犯帶男屋主回家後，又拿走其提款卡、家中首飾和其他財物，在車庫準備逃逸時，被恰好返家的男事主妻子的行車記錄器拍到。

6月7日，這群搶匪又持槍攻擊並洗劫一對住在南聖荷西Bolero Drive的老夫婦，受害人趁機打電話報警，警察 及時趕到逮捕了同為19歲的曼薩諾（Armando Manzano）和門德斯（Daniel Mendez）。10天後，警方再逮捕到23歲的聖地亞哥（Eduardo Santiago）和一名17歲的未成年嫌犯。

警方已對曼薩諾、門德斯和聖地亞哥三人提出刑事指控。