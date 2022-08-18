北加州華體會太極錦標賽 百人比武

華體會太極錦標賽暨楊澄甫式太極拳硏究院成立儀式圓滿成功。（華體會提供）

北加州華人 文化體育協會太極錦標賽暨楊澄甫式太極拳硏究院成立儀式，日前在佛利蒙印象文化藝術中心舉行，共有200多人參加盛會。這次太極盛宴是以「華體二十，砥礪奮進」為目標，隨著華體會20周年慶的到來，展現團結、進步、和諧與共建的文體盛會。

華體會介紹，華體會歷年運動大會參賽團隊超過200個，競賽項目超過400個，參加選手人數高達1萬多人次，親臨現場的觀眾超過3萬人，創海外華人運動各項競賽的紀錄，已成為港澳台及中國大陸地區之外，華人最大之運動盛會。

當日包括前加州眾議員 朱感生、前學區委員王耀明、國際醫大校長王英秋、加州大學 矽谷校長楊磊、功夫雜誌社創辦人簡琪等人出席。

這次共有上百人進行武術表演與太極比賽，灣區湖畔太極隊、晨曦太極隊、精才太極隊、國際醫藥大學太極隊、庫比蒂諾太極隊、沙加緬度太極隊、金恆太極隊、屋崙運動之友、龍韻少林功夫學院和少林真功學院都共同參與，氣氛熱絡。

大賽開幕式中，美國龍韻少林功夫學院院長袁龍帶領30名弟子帶來中國傳統舞龍舞獅、中國國粹少林功夫展示，功夫表演節目有太極功夫結合的演繹「太極隨緣」象形拳（豹拳、蛇拳、虎拳、鷹拳猴拳、鴨子拳）等，以及十八般兵器、闖關-打山門、十八銅人疊羅漢等精彩表演。少林真功學院院長徐德正帶領的學生表演地趟拳、撲刀、集體單鞭、雙刀、集體拳、雙鞭、地趟拳和集體刀等節目。

楊式太極推手對練由楊式太極拳第五代傳人遲紹和與兩屆美國武術全能總冠軍徐德正，兩人由太極拳起勢有合、開、升、降四個精練的動作入手，繼而演化出「太極者無極而生，動靜之機，陰陽之母也」的精神，表演獲得全場觀眾鼓掌。