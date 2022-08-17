聯邦管制科羅拉多河用水分配 加州暫倖免

科羅拉多河大缺水，聯邦政府祭出限水新規。（本報資料照片）

科羅拉多河流域正面臨空前的缺水危機，兩大蓄水庫米德湖（Lake Mead）與鮑爾湖（Lake Powell）都日漸瀕臨枯水線，因此聯邦政府要求仰賴科羅拉多河供水的七州，在8月中旬前減少用水200萬至400萬英畝呎。但是各州顯然達不到預期，因此聯邦內政部 開墾局（Bureau of Reclamation）16日宣布，亞利桑納、內華達兩州進入限水第二階段（Tier 2），對墨西哥 的供水量也將受限。加州 是唯一倖免的，但是未來狀況如再惡化，加州也將面臨限水。

2023年元旦度生效的限水第二階段，亞利桑納的年度分配水量將再減21%，內華達減8%；亞利桑納州在2022年進入限水第一階段後，供水量已經被砍了18%。墨西哥的水量依據兩國協定辦理，減少7%的供水。

遭到聯邦強制限水的亞利桑納、內華達兩州的政治人物，為了誰家省水比較多而吵翻天，交相指責對方用水太凶、才是應該節水的地方。加州用水最凶的地區當屬帝國灌溉區（Imperial Irrigation District），當地的水權占科羅拉多河的五分之一，南加大都會水務局（Metropolitan Water District of Southern California）則有點充當和事佬，呼籲用水各方好好談出共識，面對未來還會持續存在的水問題，所有科羅拉多河流域的居民都該省水。

聯邦開墾局局長圖頓（Camille Calimlim Touton）則強調，科羅拉多河供水系統的危機是依據科學而判定出來的，這個危機至今都沒有消失，因此聯邦必須從現下開始做起，並視後續演變做出調整。當被媒體問到，此意是否代表聯邦還會片面「凍水」，圖頓只說真心希望各州能好好談出共識，因為此舉不是為了當下危機，而是為了以後還會一再發生的危機。

科羅拉多河流域的缺水危機，根源來自長年超量用水，以及美西受到全球暖化的持續乾旱，但是流域上游的科羅拉多、新墨西哥、猶他三州，與下游的加州、亞利桑納、內華達三州，彼此的關係越來越糟，用水協定在2026年到期前，雙方的拉扯角力勢必更為劇烈。聯邦內政部副部長Tommy Beaudreau也只能說，聯邦會繼續協調各方，在緊急情勢下做出各退一步的協定。

當天，總統拜登也簽署了「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act），其中就有40億元是撥給科羅拉多河與其他受到乾旱影響的地區，作為水資源管理與節水計畫的經費。洛杉磯時報分析，多數預算可望用於補貼自願節水的農民與機構，例如亞利桑納農民團體的提案之一正是，自願節水的農民每人可以每英畝農地免繳一英畝呎的水費，總面積可望達到92萬5000英畝呎農地。