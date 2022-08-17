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疫情、預算緊張、教師短缺… 新學年在即 金山聯合學區仍挑戰重重

記者李怡／舊金山報導
教委會會主席林謙悅表示，會把提升學生成績作為工作焦點。（記者李怡／攝影）
教委會會主席林謙悅表示，會把提升學生成績作為工作焦點。（記者李怡／攝影）

16日是舊金山學區開學的前一天，新的學期，校區仍面臨諸如疫情大流行、預算緊張、教師工資系統不完善以及教師短缺等問題的挑戰。

在新冠疫苗疫苗接種率方面，舊金山聯合學區領先於全加州；5歲至11歲的接種率在77%，12歲至17歲占90%，分別領先於全州的36.6%和67%。雖然加州在今年秋季並未強制要求學生或教職工接種疫苗，但舊金山衛生局以及教育官員一直在鼓勵學齡青少年接種疫苗，以防止病毒的傳播和嚴重程度。

準備上幼兒園的學齡前學生百分比，一直是教育官員關注的問題，即使入學準備率在疫情大流行期間有所下降，但種族群體之間的差距仍然存在；拉丁裔的準備入學率最低占39%、亞裔68%、白色人種70%。入學率的指標可表示學生在學業上落後一年或幾年。

舊金山聯合學區教委會一直強調，希望繼續將工作專注在提高學生成績上，並開始實施制定具體的工作細則。據學區工作人員分析的數據顯示，學生在閱讀和數學方面的表現數據結果令人失望，成績差距很大。

教委會會主席林謙悅（Jenny Lam）表示，會把提升學生成績作為工作焦點，來年至少有一半的時間在公開會議上討論這一議題。

自1月以來一直備受爭議的教師工資低問題，讓教師生活壓力很大，並分心於學生的教育。學區的新工資系統，導致數以千計的軟體和用戶錯誤及工資單出錯等問題，使部門教師員工未即時領到部分或全部月薪。目前該問題正在積極處理。

在過去四年中，舊金山聯合學區的長期缺勤率（定義為缺勤10%或更多學年）增加了一倍多。

在全國範圍內教師短缺的情況下，灣區今年夏天一直在爭先恐後填補教師崗位空缺。截止到本周，舊金山學區教師的職位空缺大約在60位。包括舊金山在內的許多地區在新學年開始時，會先由代課人員和辦公室工作人員接任教學職責，直到聘用到教師為止。

舊金山 學區 疫苗

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