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金山公共療養院Laguna Honda 延後2個月關閉

編譯組／舊金山16日電
聯邦決定暫停關閉Laguna Honda，再給Laguna Honda兩個月時間解決問題。（美聯社）
聯邦決定暫停關閉Laguna Honda，再給Laguna Honda兩個月時間解決問題。（美聯社）

當局宣布，舊金山陷入困境的公共療養院Laguna Honda將延後兩個月關閉，這段期間必須想辦法解決問題，才能避免最終被關閉的命運。

一個多星期前，舊金山市府對聯邦政府提出訴訟，要求取消9月13日關閉Laguna Honda的決定。舊金山市府律師邱信福（David Chiu）指出，關閉Laguna Honda將導致600多名病患無處可去，這些病患大部分是極低收入者。

在聯邦做出關閉Laguna Honda的決定後，數日內已有九名被轉出的病患死亡。聯邦官員在上個月暫停了Laguna Honda病人的轉移。

舊金山另外還單獨對撤銷Laguna Honda執照的初步決定提出上訴，這項上訴至少要等到10月才能知道結果。延後關閉Laguna Honda，將使官員有時間說明，他們為什麼認為4月撤銷Laguna Honda執照是錯誤的。

Laguna Honda官員發出聲明說：「大部分的病患及其家屬都在爭取留在Laguna Honda。這兩個月的暫停轉移病人和持續提供資金，提供了Laguna Honda穩定性、服務持續性和一定程度的短期援助。」

聯邦醫療保險和聯邦醫療補助服務中心（Medicare & Medicaid Services，簡稱CMS）督察員去年稱，Laguna Honda的護理狀態不符合標準，問題包括院內出現打火機和吸毒用具，以及工作人員2021年7月報告的兩宗非致命街頭吸毒過量事件。

CMS今年4月撤銷了Laguna Honda的執照，表示將從9月13日起停止支付Laguna Honda每年超過2億元的聯邦醫療保險和聯邦醫療補助報銷費用。

儘管聯合聲明沒有說明聯邦為什麼提供Laguna Honda喘息的空間，但舊金山在8月3日對美國衛生及公共服務部（U.S. Department of Health and Human Services）提出的訴訟書中表示，沒有理由選擇9月13日開始停止支付費用給Laguna Honda。

Honda 聯邦醫療保險 舊金山

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