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罷免博徹思有酬? 金山地檢長謝安宜：不違法

記者王子涵／舊金山報導
謝安宜在中文媒體會議上，回應對她收入的質疑聲。（記者王子涵／攝影）
謝安宜在中文媒體會議上，回應對她收入的質疑聲。（記者王子涵／攝影）

「安宜」二字有安樂、溫和、穩重之意，這也是舊金山現任地檢長想要給華裔社區傳達的主要信息之一。謝安宜（Brooke Jenkins）在16日召開的中文媒體會議上，談起自己的中文名說：「在我即將被任命的前後，朋友給予我這個名字。它代表了我對成為地檢長的情感，對我來說意義重大。」

在上周選舉遞表日截止後，5名參與11月地檢長特別選舉的候選人也各自開啟競選活動，其中批評現任地檢長謝安宜，成為其他候選人的重點之一。

舊金山政治世家的後人小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）曾表示，地檢長不應該專注於剪綵儀式、保護市長，或拿市民進行社會實驗。打擊犯罪才應該是唯一的重點。

前警委濱崎（John Hamasaki）更批評指出，現任地檢長的每一個行為，都是讓地檢處變得更加腐敗、無能和管理混亂。

批評謝安宜的聲音在本周達到最高點。根據她主動公開的財務報告顯示，從地檢處辭職後，她為一家名叫「Neighbors for a Better San Francisco」的非營利組織做諮詢工作，在六個月的時間內賺取15萬3000元薪資。而巧合的是，該組織與支持罷免博徹思的主要政治團體，同時也是最大資助方，享有共同的地址。這不禁讓人懷疑，謝安宜「自願」成為罷免運動發言人的動機。

謝安宜在此前的採訪中曾透露，她提供的諮詢服務包括分析2014年的第47號提案，該提案降低加州許多財產犯罪和毒品犯罪的處罰力度，她也強調在非盈利組織有償工作是正常的。

謝安宜在16日最新回應道，從法律角度來看，她沒有做錯或違法；她主動公開這一部分收入，是為了透明起見。

「我明白人們為什麼會擔心，我只做了合法的事，我在一個獨立的組織中扮演一個獨立的角色，那只是一份工作。」謝安宜強調，「在競選活動中，我的角色是志願者。這是兩件獨立的事情，互相不會有影響。」

謝安宜表示，鑑於現在自己擔任一名政治角色，為了透明起見，更早披露這一部分收入是有益的；「坦率地講，這一切都是用來分散，我對舊金山公共安全所做出的實際的影響。」謝安宜表示，「我完全遵守道德和法律要求的職責。」

謝安宜在中文媒體會議上，回應對她收入的質疑聲。（記者王子涵/攝影）
謝安宜在中文媒體會議上，回應對她收入的質疑聲。（記者王子涵/攝影）

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