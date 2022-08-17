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疫情期間 逾60%K-12學校降低科學教育優先級

記者王子涵／舊金山報導
在疫情大流行期間，加州超過60%的K-12學校降低科學教育的優先級。（記者王子涵／翻攝）
在疫情大流行期間，加州超過60%的K-12學校降低科學教育的優先級。（記者王子涵／翻攝）

根據加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）對213個學區的調查報告指出，在疫情大流行期間，超過60%的K-12學校降低了科學教育（Science Education）的優先級，而數學和英語語言取而代之，成為新的教學重點。16日，加州公共政策研究所邀請到加州教育廳、學區委員、國家科學聯盟的代表，討論恢復科學教育對K-12學生的重要性。

根據2014年加州教育廳的計畫，科學教育意在培養學生的科學素養，使之成為知情並有社會參與感的公民，並能夠對社會、健康和環境產生影響的科學知識，做出基本的判斷和決定。

2020至2021學年，有62%的學校降低科學學科在教育任務中的比重，僅有3%的學校維持相同的水平。導致的原因包括，教職工緊缺、教材設計變更、缺乏教育資金支持等。報告還指出，大多數學校過於著重數學和英語語言的教學。

家長雯露露表示，即便是成年人在疫情大流行等特殊情況下，也會做出違反科學常識的決定，對孩子的教育不能被忽視。「科學教育是可以幫助到孩子一生的學科。」雯露露說，「疫情大流行期間，我們看到太多對於基本科學常識的無意義爭論和質疑，所耽誤的時間和資源更是可以拯救成千上萬人的生命。」

她表示，如果孩子們從小接觸科學教育，可以鍛鍊他們獨立思考的能力，在生活中做出正確的決定，這是受益一生的學科。「在經歷疫情大流行這個混亂時代後，科學教育更應該被重視，並應該普及給所有人。」雯露露說。

州教育廳教育專員本特利（Jennifer Bentley）表示，缺失問責制度是科學教育減少的原因之一。她建議引入當地教育評估、科學課程完成度調查，以及建議教學總時長等指標，來避免刻意的教學方式。

她指出，大量教師缺乏培訓，以實施新標準下的科學教育。她建議加州應分配更多的教育資金，幫助教師完成培訓。

在疫情大流行期間，加州超過60%的K-12學校降低科學教育的優先級。（記者王子涵...
在疫情大流行期間，加州超過60%的K-12學校降低科學教育的優先級。（記者王子涵╱翻攝）

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