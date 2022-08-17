世界城市杯珠算心算數學競賽 灣區奪2冠

世界城市杯珠算心算數學競賽今年以實體加線上的方式舉行。（記者李榮／翻攝）

世界城市杯珠算心算數學競賽今年以實體加線上的方式舉行，來自包括北美、亞洲、澳洲 等十來個城市與地區，共900多名師生競賽。經各地匯集成績送達日本群馬縣珠算聯盟的主辦方後，按組別與成績排名定序，成績已經正式出爐。

各年級組地區冠軍為：幼稚園組（明日之星）Vienna Tan、一年級組Jovie Lin、二年級組Desmond Ho、三年級組Sebastian Lui、四年級組Stelly Fong，五年級組Sai Sanjana Gottam、六年級組Kaleigh Lee，初中組Ezra Moh，開放組Johnathan Jen。灣區的中美珠心算學會學生Natalie Hii獲得開放組總冠軍，Nathan Hii取得初中組總冠軍。

學會介紹，今年美西有百餘名學生參賽。基於去年圓滿辦理線上比賽，今年學會也協辦所有線上聯網競賽。除了群馬縣珠算聯盟與中美珠心算學會，還有越南 、馬來西亞兩地也以實體競賽參加聯網。實體與線上參賽學生約各占一半，總共參賽學生867名，與會老師等則近50名，而這也是2020年疫情 以來，頗具規模的國際珠心算競賽交流活動。

中美珠心算學會會長周雅莉表示，競賽促使學生追求卓越和自律，參與和成就感更可激發自信，提升自我價值。城市杯競賽注重應用數學，按學生年級測試，效果不錯。今年由世界各地同時以實體線上兩種方式結合舉辦，更是突破了疫情和地域距離。她透露，明年的世界城市杯競賽將交由印度清奈珠算團體主辦。