靜宜大學校長卸任 北加州校友會8月28日線上歡送

北加州靜宜大學校友會凝聚力強，將舉辦校長的線上歡送會。（記者李榮╱翻攝）

靜宜大學校長唐傳義7月底卸任。北加州 靜宜大學校友會宣布將於8月28日下午舉辦線上歡送會，當日將有精彩感人的校長專輯影片，回顧及感謝校長在12年任內對靜宜的付出與奉獻，以及靜宜師長和校友分享與唐校長相處的點滴。另外，也將敬贈紀念水晶獎牌，並呈現校友精心製作的歌唱節目「感恩的心」。

北加 州靜宜大學校友會成立於1985年，會員老中青三代涵蓋1952至2016年畢業的校友。校友會除積極參與僑社的愛國、公益活動外，每年都會以各種類型舉辦校友聯誼活動。自2020年新冠肺炎疫情開始，校友會改用線上活動，先後舉辦過新春聯歡、年會及中秋節聯歡會，包括唐傳義等師長都出席，大家一起在線上談古論今，歡笑不竭。

校友會會長黃安利指出，唐傳義對海外校友非常關心，大家都深受鼓舞和感動。唐傳義曾於2014年和2018兩度率團來北加州與校友交流。疫情期間，每次受邀參加校友會各種線上活動，校長更是全程參與，除報告母校的近況之外，也關心校友會的現況與發展。

唐傳義是國立清華大學計算機管理決策研究所碩士、國立交通大學計算機工程研究所博士，長年專精於演算法及計算生物學研究，並分別在2000年及2003年獲得科技部傑出研究獎。唐傳義經常傳遞「Doing the right thing right.」的觀念，強調事情做對固然重要，但更要挑對事情做。

靜宜大學校長唐傳義將卸任。（校友會提供）

校友會介紹，唐傳義12年任內帶領靜宜開創新局邁向嶄新里程碑。他也率先全國在校園提倡「安心吃」、「放心動」及「善心活」的三心運動，尤其在國際教育、SDGs創新教學、推動大學社會責任實踐（USR），及人才永續培育策略等，成效備受肯定，年年榮獲教育部 高額補助肯定。在媒體評比中，也讓靜宜名列前茅、屢創佳績．例如，在英國泰晤士高等教育機構發布的2022世界大學影響力評比中，靜宜從全球110個國家、1524所大學中脫穎而出，辦學績效廣受推崇。

8月28日線上歡送會是校友與唐校長話別的機會，歡送會Zoom ID：2993013408，Password：12345。有意參加活動的校友及親朋好友們可聯絡Hannah Yu，408-268-1042，或者電郵：[email protected]。