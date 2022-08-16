馬連縣超馬跑者 遭野狼攻擊見血

馬連縣超馬跑者卡爾納茲，在金門大橋停車場遭野狼攻擊，血流不止。（取自推特）

來自馬連縣、59歲超級馬拉松 選手卡爾納茲（Dean Karnazes）上周四（8月11日）開始了Headlands耐力賽，他的背包裡裝滿了凝膠和能量食品。跑了大約40英里，將近凌晨3時，他在一條通向金門西側停車場蜿蜒而下的小路上，剛打開一盒燕麥片，就遇上了一隻野狼。

他說，他聽到了不祥的、「疾速 」的腳步聲，還未來得及轉身，一隻強壯的動物就把他撞倒了，顯然是被背包裡的餅乾等食物吸引來的。卡爾納茲的肋骨及臉重重地砸在地上，他聽到野狼在他頭上咆哮。在絕望中，他揮舞著他用來保持直立的一根跑步杆，把自己推上陡峭的地形，抽打著野獸，把牠嚇跑了。

他說：「令我震驚的是，牠很健康。我見過數以百計的野狼，牠們多數瘦弱憔悴。但這隻狼吃得很好。」

他後來了解到，這個特殊的停車場因人們給野狼餵食而臭名昭著，這種做法使野獸的警惕性降低，更有可能向人索取食物。卡爾納茲因此呼籲公衆，停止餵養野生動物。

周五（8月12日）清晨的伏擊，並不是卡爾納茲第一次面對危險的野獸，大約30年前他在佛羅里達群島用魚叉抓魚時，曾被沙魚咬傷；在撒哈拉沙漠中奔跑時，被一隻駱駝追逐；在內華達山脈的一條小路上賽跑中偶遇到一隻大棕熊。

但是，野狼的襲擊給卡爾納茲留下了很多的傷痕：他的臉被劃破，肋骨並可能斷裂，他的拇指被摔得又黑又青。

事情發生後不久，他在Instagram上錄製了一段視頻，當時他仍在喘息，一串血跡順著他的下巴流下，染紅了他的襯衫。

他後來繼續前進了一段時間，部分因為恐懼，但更強烈的，他後來承認，是出於跑者對完成比賽的癡迷。

大約在黎明時分，在Muir海灘附近，一些遠足者勸說他折返。感覺到失敗的卡爾納茲跑了大約18英里，穿過Tennessee河谷和Muir森林，來到Rodeo海灘附近的停車場，他的老式黑色Lexus混合動力車就放在那裡，裡面有個急救包。

從那時起，他一直在肯肯特菲爾的家中療養， 「但我的自尊心被打擊得最厲害，」他說，「因為我沒有完成比賽。」未完成比賽全程，對跑步者們來說是最大的恥辱。

他計畫很快再次踏上征途。