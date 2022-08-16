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熱浪又來 北加多地氣溫將破百 灣區布倫塢將達108度

編譯組／灣區15日電
灣區和北加州本周又有熱浪。（Getty Images）
灣區和北加州本周又有熱浪。（Getty Images）

灣區和北加州這幾天又有熱浪來襲，許多內陸城市氣溫將超過100度，提高了發生火災的風險。

國家氣象局對介於太平洋海岸到塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）之間幾乎所有的北加州地區發出高溫警報，包括灣區阿拉米達縣和聖他克拉拉縣東部、康曲柯士達縣、蘇拉諾縣、沙加緬度縣和聖荷昆縣大部分地區，警報將從16日上午開始生效。

氣象局表示，由於美國西部上空有一股高氣壓形成，灣區和北加州16日和17日將出現熱浪，雖然一些地區的熱浪在17日上午會有所緩解，但其他地區的高溫可能持續一周。氣象局15日警告，未來幾天民眾可能出現與高溫有關的疾病，尤其是內陸地區的居民。

氣象學家萬勒斯（Anna Wanless）說：「看起來北加州內陸地區這一整周都會很熱，所有東西都會被曬乾。」

氣象局表示，這波熱浪將降低灣區的空氣品質，灣區空氣品質管理局已宣布16日為「愛惜空氣日」（Spare the Air）。此外，鑑於野火煙霧飄向灣區，空氣品質管理局已對灣區發出另一項空氣品質警報。預測地面臭氧污染程度將不利於人體健康，當局建議居民這兩天避免開車，患有呼吸系統和心臟疾病的人、年長者和幼兒最好待在室內。

氣象預測，灣區布倫塢（Brentwood）和東康曲柯士達縣16日和17日的氣溫將分別高達108度和104度，利佛摩、康柯德和沙加緬度等城市本周這幾天的氣溫也都將破百。沿海地區氣溫會較低，聖荷西本周最高溫可能介於90度到95度，屋崙為85度到90度，舊金山可能接近80度。

負責監督加州電力供應網的加州獨立電力系統營運商（California Independent System Operator）已通知電力公司將定期維護工作延後到18日下午和晚上進行，以確保高溫時電力供應量充足。

加州森林防廳（Cal Fire）發言人布魯諾（Chris Bruno）表示，高溫可能加劇火災狀況，他呼籲前往塞拉山避暑的民眾確保熄滅營火。

灣區 加州 高溫

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