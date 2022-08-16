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史丹福實驗抑鬱症療法 80%有效 副作用是暫時頭痛

記者陳爍嘉／聖荷西報導
史丹福神經調節療法的資深研究員威廉姆斯。（圖片取自學校官網）
史丹福神經調節療法的資深研究員威廉姆斯。（圖片取自學校官網）

史丹福大學醫學院進行的一項「雙盲」試驗研究中，一種新型的磁腦刺激治療手段使近80%的重度抑鬱症患者得到了快速緩解。

這種治療被稱為史丹福神經調節療法（Stanford accelerated intelligent neuromodulation therapy），是一種強化的、個體化的「經顱」磁刺激形式（transcranial magnetic stimulation）。在這項研究試驗中，緩解通常在幾天內發生，並持續數月，唯一的副作用，是暫時的疲勞和頭痛。

此項研究參與者，通常在開始史丹福神經調節療法的幾天內感覺更好，研究人員希望它可以用來快速治療有自殺意圖的患者。而開始服用抑鬱症藥物的患者，通常在一個月內不會減輕任何症狀。

史丹福神經調節療法研究員、精神病學和行為科學助理教授、醫學博士威廉姆斯（Nolan Williams）表示，這種療法運作良好，運作迅速且無創。「我們希望將其帶入急診室和精神病病房，在那裡我們可以治療處於精神病緊急狀態的患者，住院後的這段時間，是自殺風險最高的時期」。精神病學和行為科學教授、醫學博士沙茨伯格（Alan Schatzberg）補充道，這個療法效果顯著，且非常持久。

共29名患有難治性抑鬱症的人參與了這項研究，其中約一半接受史丹福神經調節療法，其餘接受了模擬真實治療的安慰劑程序。治療五天後，治療組78.6%患者不再抑鬱，治療後四周內，接受治療的14名參與者中有12人改善，其中11人符合FDA的緩解標準；相比之下，接受安慰劑的15名參與者中只有兩名符合緩解標準。

試驗參與者的年齡從22歲到80歲不等，平均而言，他們患抑鬱症長達九年，他們嘗試過藥物，但要麼藥物沒有帶來任何效果，要麼他們沒有持續用藥；在試驗期間，服用藥物的參與者保持正常劑量。

60歲的受試志願者布羅克林(Tommy Van Brocklin)從15歲就患抑鬱症，他在服用傳統抗抑鬱藥的15年後，藥效開始失去作用；25年後這些抗抑鬱藥已經對他毫無幫助了，他嘗試了其他藥物，但新藥也沒有幫助他恢復正常，絕望之下，他甚至想到了自殺；後來布羅克林接受了史丹福神經調節療法，終於再次回歸正常的生活，他說，接受新療法的第二天，「我破碎的生活重新組合起來了」。

威廉姆斯（右）在介紹史丹福神經調節療法。（圖片取自學校官網）
威廉姆斯（右）在介紹史丹福神經調節療法。（圖片取自學校官網）

醫學 史丹福大學 威廉

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