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河濱華人教授陳佳 獲UCR傑出教學獎

河濱訊
UCR華裔教授陳佳獲獎。（UCR ）
UCR華裔教授陳佳獲獎。（UCR ）

據來自河濱加州大學（UCR）的消息，UCR電子和計算機工程助理教授陳佳博士，日前獲得加州大學總校學術研究委員會特別授予的Regents Faculty傑出教學獎，表彰她在工程教學領域的創新設計和開發的突出貢獻，她提出的新型教學方法可以大幅提高使用者在處理機器學習，和數據科學中應用的異構數據能力。

據悉，這個獎項包括為期一年研究獎金，目的是鼓勵通過課題研究、獨立學習和提高教學效率，為獲獎者提供更豐富多樣的教學機會。

陳佳說，「想像一下，你有一張圖片以及相關圖片的書面描述，我們的目標是開發機器學習方法，以便使其更好地確定這兩個數據本質上描述了同一組事物，或者說它們在同一個空間裡，並能夠用數學的方法來表達」。

社交媒體平台和搜索引擎，或從陳佳博士的研究成果中受益。發布的圖片通常伴隨著描述或標題以及標籤或主題標籤。給定標題或標籤，運用陳佳的研究模型可以檢索最相關的圖片。若給定一張圖片，利用開發模型就可以檢索最相關的描述或標題。

陳佳在德克薩斯大學阿靈頓分校獲得電氣工程博士學位，後在德克薩斯大學奧格蘭德河谷分校任職電氣和計算機工程助理教授。2021年7月，陳佳入職UCR，從事教授邏輯設計、線性代數和數字信號處理。

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