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競選聖荷西市長 查維茲：市縣應合作 而非互相指責

記者陳爍嘉／聖荷西報導
圖為查維茲在集會上講話。（記者陳爍嘉╱攝影）
圖為查維茲在集會上講話。（記者陳爍嘉╱攝影）

聖他克拉拉縣議員、聖荷西市長候選人查維茲（Cindy Chavez）14日在她位於Lincoln街的新競選總部舉辦社區集會，尋求選民支持，並針對聖荷西市警察局人手不足窘況發表講話。會上，聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）和聖荷西警察局協會（San José Police Officers Association）主席普里查德（Sean Pritchard）分別就警局人員配置問題發言。

查維茲說：「我們一直把這個城市分割成兩半。我們分開了勞動力和企業主，分開了民主黨和共和黨等。而這些分割並不會給聖荷西市帶來幫助，我們之間不說話，導致城市出現了很多問題。這樣的情況必須改變」。

她指出， 當聖荷西市和聖他克拉拉縣出現矛盾時，兩方都會直接告訴記者，互相責怪對方沒有做好的事。這是不該出現的情況，市和縣應該好好合作 。

查維茲表示，她在新冠疫情期間協助市縣共同對抗疫情，幫助聖荷西市和聖縣成為全國第一個讓每個兒童都擁有醫療保險的城市和縣，整合資源讓社區建造更多住房，她希望自己能繼續促進市縣政府之間的交流。

聖他克拉拉縣第四區議員艾倫伯（Susan Eilenberg）表達對查維茲的支持，並向選民們承諾，自己和查維茲都是負責任且成熟的領導人，兩人將會一起努力促進聖他克拉拉縣府和聖荷西市府的深入合作，解決社區各項挑戰。

羅森感謝查維茲為解決槍枝暴力問題提供的資源和努力。他表示，查維茲用自己的能力、尊重、容忍度、愛和同情心將大家拉攏到一起，致力於讓所有人團結起來應對挑戰。在過去的十年裡。他與查維茲共同努力，為性犯罪案件的受害婦女兒童和受到壓迫的移民家庭發聲。

普里查德表示，公眾安全對一個城市十分重要。聖荷西警察局協會希望能夠得到大家的支持和幫助，以擴大聖荷西市的警察隊伍，恢復警局對社區的影響力。

前加州參議員畢俄（Jim Beall）表示，查維茲是目光長遠的領導人，為了城市的住房問題、市民精神健康、人民的權利、反社會歧視、殘障人士的福利等問題做出了許多努力。

查維茲表示，聖荷西市極需要幫助。在這個城市，還有很多無家可歸的人需要一個遮風擋雨的地方。警察由於人力不夠，無法迅速到達有需要的現場； 很多孩子需要更多課外興趣項目。這裡住房太過昂貴，導致了許多家庭在新冠遠程辦公期間，搬離了這個城市；城市衛生環境不佳。

聖荷西 警察 疫情

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