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舊金山地檢長選舉報名截止 5候選人競逐

記者李怡／舊金山報導
目前小阿里奧圖（左）與濱崎（右），被外界視為舊金山地檢長職務的有力競選者；（中）為現任地檢長謝安宜。（記者李怡╱翻攝）
目前小阿里奧圖（左）與濱崎（右），被外界視為舊金山地檢長職務的有力競選者；（中）為現任地檢長謝安宜。（記者李怡╱翻攝）

舊金山選務處的公布訊息，11月特別選舉報名已經截止。舊金山地檢長候選人共有五位。除了被市長任命的現任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）之外、還有濱崎（John Hamasaki）、小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese），以及切尼爾(Maurice Chenier）和希爾斯（Austin Hills）。前三位將成為地檢長一職的主要競爭者，後兩位暫時還未發起競選活動。

目前小阿里奧圖與濱崎被外界視為舊金山地檢長職務的有力競選者。

小阿里奧圖是民權律師，也是前舊金山警察委員會委員。他的祖父是曾擔任舊金山第36任市長的老阿里奧圖（Joseph L. Alioto）。他將自己定位為進步人士和溫和派的中間選擇，稱博徹思領導下的司法改革是失敗的實驗，而謝安宜的任命是由罷免的支持者和億萬富翁策畫的「政變」。

小阿里奧圖說：「這將是我和謝安宜的對決。進步人士和溫和派都會投票給我，我不會把雞蛋放進同一個籃子裡。」

濱崎是一名刑事辯護律師，曾以激烈的言辭批評警局而聞名，甚至在警委會議上與現任警長史考特（Bill Scout）發生激烈爭執。這些行為都預示了他與謝安宜的競爭將異常激烈。同時，他也能獲得市府進步派的支持。被市長布里德（London Breed）提名的謝安宜，則會獲得大部分溫和派的支持。

前任地檢長博徹思（Chesa Boudin）表示，如果濱崎需要，他將會提供支持，「我很高興看到候選人能夠擺脫市長的影響。這樣的人一旦當選，會真正為舊金山民眾負責。」

支持濱崎參選的包括有前州參議員蘭諾（Mark Leno）、前州眾議員阿米艾諾（Tom Ammiano）、前市議會主席余鼎昂、前市議員李麗嫦和艾華樂，前警察委員陳艷芬等。

謝安宜在8日正式宣布加入11月的地檢長選舉後，9日就獲得舊金山民主黨領導人士的背書，包括加州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山市議員孟達文（Rafael Mandelman）、加州財務長馬世雲（Fiona Ma）和舊金山縣警局局長宮本（Paul Miyamoto）。

政治分析人士稱，民權律師也是前舊金山警察委員會委員小阿里奧圖，是謝安宜11月選舉中的主要對手。小阿里奧圖曾表示，儘管他認同許多博徹思的改革理念，但他不認同博徹思執行理念的方式。 「誰來領導舊金山地檢長辦公室，最終都要交由舊金山選民來決定。」

舊金山 博徹思 警察

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